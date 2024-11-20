Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,43'lük bir artışla 9.272,75 puandan işlem görmeye başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 39,85 puan ve %0,43 artış kaydetti.

Sektörel Performans

Bankacılık endeksi %0,49, holding endeksi ise %0,39 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran ise %1,68 ile inşaat sektörü oldu. Tek kaybettiren sektör ise %0,03 ile orman kağıt basım endeksi olarak belirlendi.

Dünya Piyasalarındaki Durum

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, BIST 100 endeksini %1,73 değer kaybederek 9.232,90 puandan kapatmıştı. Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın gelecekteki politikalarına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, bugün dikkatler yoğun veri takvimine çevrildi.

Piyasa Beklentileri

Bugün dünyanın en değerli çip üreticisi Nvidia'nın finansal sonuçları da yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Analistler, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve İngiltere'deki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Almanya'daki Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini vurguladı. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 9.050 ve 9.000 seviyeleri destek, 9.420 ve 9.500 puanları ise direnç konumundadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.