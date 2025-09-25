Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 11.442,42'ye Çıktı

BIST 100 güne yüzde 0,66 artışla 11.442,42'den başladı. Erdoğan-Trump görüşmesi ve ABD büyüme verisi piyasaların odağında; teknik direnç 11.500/11.600.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 09:59
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 11.442,42'ye Çıktı

Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,66 artışla 11.442,42 puandan işlem görmeye başladı.

Piyasa Açılışı ve Dünün Özeti

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,31 değer kazanarak 11.366,93 puandan tamamladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 75,49 puan artışla 11.442,42 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 2,46 ile finansal kiralama faktoring olurken, tek gerileyen sektör yüzde 0,04 ile inşaat oldu.

Gündemdeki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizlikler karışık bir seyir yaratırken, yatırımcıların odağı bugün açıklanacak ABD büyüme verisinde olacak.

Yurt içinde ise dikkatler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da yapılacak görüşmede. Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılan Erdoğan, görüşme için New York'tan Washington'a geldi; buluşma piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Analistler Ne Diyor?

Analistler, yurt içinde Erdoğan-Trump görüşmesinin yanı sıra sektörel enflasyon beklentileri ve haftalık para ve banka istatistiklerinin; yurt dışında ise ABD büyüme verisi, kişisel tüketim harcamaları ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan analistler, BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.600 puanlarının direnç, 11.400 ve 11.300 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu vurguluyor.

