Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi %0,22 Arttı

Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,22 yükselerek 10.104,41 puandan işlem görmeye başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,31 puan ve %0,22 artış gösterdi.

Sektör Endekslerinde Hareketlilik

Bugünkü açılışta bankacılık ve holding endeksi %0,29 değer kazanırken, sektör endeksleri arasında en çok kazanan sigorta sektörü %0,58 ile öne çıktı. Öte yandan, en fazla kaybeden sektör ise tekstil ve deri oldu, bu sektör %0,68 değer kaybetti.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya tarife uygulayacağına dair açıklamaları takip ediyor. Ayrıca, teknoloji sektöründe bazı firmaların bilanço döneminde beklentilerin üzerinde kâr açıklamaları pozitif bir seyir oluşturdu.

Fitch Ratings'in Değerlendirmesi Bekleniyor

Dün yurt içinde alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0,05 değer kazanarak 10.082,10 puandan tamamladı. Gözler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesi üzerine çevrildi. Fitch, en son Eylül ayında Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltmiş ve not görünümünü "durağana" çevirmişti.

Rekor Rezervler ve Veri Akışı

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar artışla 167 milyar 560 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Yaşanan Gelişmelerin Takibi

Analistler, yurt içinde bugün dış ticaret dengesi, aylık para ve banka istatistikleri ile Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini belirtiyor. Yurt dışında ise ABD’de kişisel tüketim harcamaları ve Almanya’da enflasyon başta olmak üzere yoğun bir veri gündeminin olacağı ifade ediliyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyesinin ise destek konumunda olduğu kaydediliyor.