Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.821,60 Puan

Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 yükselişle 9.821,60 puandan işlem görerek başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,50 puan ve yüzde 0,15 artış kaydetti.

Sektörel Performans

Bankacılık endeksi yüzde 0,07, holding endeksi ise yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan sektör yüzde 0,44 ile iletişim olurken, en fazla kaybettiren sektör yüzde 0,25 ile sigorta oldu.

Dünya Piyasaları ve Veri Gündemi

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,33 değer kazanarak 9.807,10 puandan tamamladı. ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin haber akışları, fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, küresel piyasalarda bugün açıklanacak yoğun veri gündemi öncesinde karışık bir seyir izlenmektedir.

Analist Görüşleri

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi gibi verilerin takip edileceğini belirtiyor. Ayrıca, dünya genelinde hizmet sektörü PMI verilerinin de izlenmesi gerektiği vurgulanıyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.750 ve 9.650 seviyesinin ise destek konumunda olduğu kaydediliyor.