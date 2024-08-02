Borsa İstanbul Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'daki Düşüş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,01 değer kaybederek 10.473,47 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 324,62 puan azalma yaşandı ve toplam işlem hacmi 82,6 milyar lira oldu.

Sektör Performansı

Analizler, bankacılık endeksinin yüzde 3,95 ve holding endeksinin yüzde 3,14 değer kaybettiğini gösteriyor. İletişim sektörü ise en fazla kayıpla, yüzde 4,44 değer kaybı ile dikkat çekiyor.

Küresel Ekonomi ve İşsizlik Verileri

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayından itibaren faiz indirimlerine yönelik olumlu sinyallerine rağmen, açıklanan verilerin ekonominin beklenenden daha sert yavaşlayabileceğine işaret ettiğini belirtiyor. Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam 114 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 4,3 seviyesine çıktı ve bu, Ekim 2021'den bu yana en yüksek değer olarak kaydedildi.

Önümüzdeki Veri Gündemi

Yurt içinde enflasyon, reel efektif döviz kuru, sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon raporu ile birlikte, yurt dışında da Almanya'da fabrika siparişleri gibi önemli verilerin takip edileceği ifade ediliyor. Analistler, BIST 100 endeksinin teknik açıdan 10.450 ve 10.400 puanlarını destek, 10.700 puanını ise direnç noktası olarak değerlendiriyor.

Enflasyon Beklentileri

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,51 artacağını öngörüyor. Yıllık enflasyonun ise yüzde 62,23 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Aynı zamanda, ekonomistlerin 2024 sonu için enflasyon tahmini yüzde 42,20 olarak belirlendi.