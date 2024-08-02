Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Borsa İstanbul Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,01 değer kaybederek 10.473,47 puandan kapandı. Analistler, küresel piyasalardaki olumsuz verileri değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 18:25
Borsa İstanbul Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'daki Düşüş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,01 değer kaybederek 10.473,47 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 324,62 puan azalma yaşandı ve toplam işlem hacmi 82,6 milyar lira oldu.

Sektör Performansı

Analizler, bankacılık endeksinin yüzde 3,95 ve holding endeksinin yüzde 3,14 değer kaybettiğini gösteriyor. İletişim sektörü ise en fazla kayıpla, yüzde 4,44 değer kaybı ile dikkat çekiyor.

Küresel Ekonomi ve İşsizlik Verileri

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayından itibaren faiz indirimlerine yönelik olumlu sinyallerine rağmen, açıklanan verilerin ekonominin beklenenden daha sert yavaşlayabileceğine işaret ettiğini belirtiyor. Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam 114 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 4,3 seviyesine çıktı ve bu, Ekim 2021'den bu yana en yüksek değer olarak kaydedildi.

Önümüzdeki Veri Gündemi

Yurt içinde enflasyon, reel efektif döviz kuru, sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon raporu ile birlikte, yurt dışında da Almanya'da fabrika siparişleri gibi önemli verilerin takip edileceği ifade ediliyor. Analistler, BIST 100 endeksinin teknik açıdan 10.450 ve 10.400 puanlarını destek, 10.700 puanını ise direnç noktası olarak değerlendiriyor.

Enflasyon Beklentileri

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,51 artacağını öngörüyor. Yıllık enflasyonun ise yüzde 62,23 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Aynı zamanda, ekonomistlerin 2024 sonu için enflasyon tahmini yüzde 42,20 olarak belirlendi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart’ı olanın cüzdanını kabartacak gelişme! Para iadesi kampanyası duyuruldu

İŞKUR hem kadına hem işverene büyük destek! 3.000 TL- 25.000 TL teşvik ödenecek

Piyasada 150 TL A101'de 50 TL! Rafları talan ettirecek A101 fiyatları adeta dibe vurdu

İŞKUR az önce güncelledi! Kamuya binlerce kişilik devalım başvuruları başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

İstanbulkart’ı olanın cüzdanını kabartacak gelişme! Para iadesi kampanyası duyuruldu

Ağustos’ta faizler fırladı! 100.000 TL'si olan bu tutarı kazanacak

Dün resmen güncellendi! Emekli promosyonlarına taze revize geldi

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

İŞKUR hem kadına hem işverene büyük destek! 3.000 TL- 25.000 TL teşvik ödenecek

İş Bankası; Yapı Kredi Bankası ve Deniz Bank’ı sağda bırakarak fırladı! 54.000 TL promosyon ödeyecek

Emeliye müjde 09.46'da geldi! Ek zam onayında 7 Ağustos tarihine dikkat!

Yeni fatura desteği duyuruldu! Ağustos'ta başvurana 15-16 Eylül'de ödenecek

Piyasada 150 TL A101'de 50 TL! Rafları talan ettirecek A101 fiyatları adeta dibe vurdu

Kiracılar şimdi hapı yuttu! Kiralarda kademeli artış ve senede 2 kere zam kapıya dayandı

İŞKUR az önce güncelledi! Kamuya binlerce kişilik devalım başvuruları başladı

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak