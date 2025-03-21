Borsa İstanbul Günü Sert Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da Sert Düşüş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %7,81 değer kaybederek 9.044,64 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 766,30 puan azalarak önemli bir düşüş yaşadı ve toplam işlem hacmi 166,2 milyar lira oldu.

Sektörel Değişimler

Bugün tüm sektör endeksleri gerilerken, bankacılık endeksi %9,47 ve holding endeksi ise %7,17 değer kaybetti. En çok kaybeden sektör ise iletişim oldu, %9,99 oranında düşüş yaşadı.

Küresel Pazar Etkileri

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşında atacağı yeni adımlar ile ilgili kaygılar, risk iştahını olumsuz yönde etkiliyor. Bu belirsizlikler, yatırımcıların Borsa İstanbul'daki hareketlerini de derinden etkileyebilir.

Devre Kesici Uygulamaları

Borsa İstanbul'da, bugün iki kez Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı. Bu durum, piyasalardaki ani dalgalanmaların yönetilmesi adına önemli bir uygulama olarak değerlendirildi.

Analistlerin Gözlemleri

Analistler, önümüzdeki haftada yurt içinde ekonomik güven endeksi, iş gücü istatistikleri, dış ticaret dengesi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı gibi verilerin takip edileceğini belirtiyor. Yurt dışında ise ABD'de büyüme, dayanıklı mal siparişleri, kişisel gelir ve harcamalar gibi önemli verilerin yanı sıra İngiltere ve Japonya ekonomisine dair verilerin de gündemde olacağına dikkat çekiyorlar.

Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın ise direnç konumunda olduğu ifade ediliyor.