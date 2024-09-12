Borsa İstanbul Günü Yükselişle Geride Bıraktı

Borsa İstanbul'dan Pozitif Kapanış

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %1,08 değer kazanarak 9.521,04 puandan kapandı. Endeks, önceki kapanışa göre 101,38 puan artış gösterdi ve toplam işlem hacmi 88,1 milyar lira oldu.

Sektörel Performans

Gün içinde bankacılık endeksi %2,25, holding endeksi ise %1,15 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran ulaşım sektörü %2,62 artış gösterirken, bilişim sektörü ise %1,36 düşüş yaşadı.

Uluslararası Gelişmeler

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda yılın ikinci faiz indirimine giderek mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirdi.

A.B.D. Ekonomik Verileri

Açıklanan verilere göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık %0,2 ile beklenenden yüksek, yıllık %1,7 ile tahminlerin altında yükseldi. Çekirdek ÜFE aylık %0,3 ve yıllık %2,4 artış gösterdi.

İşsizlik Başvuruları

ABD'de, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 230 bine çıkarak hafif bir artış kaydetti. Bu durum, iş gücü piyasasındaki yavaşlamaya rağmen işten çıkarmaların düşük seviyelerde kaldığını gösteriyor.

Faiz Indirim Beklentileri

Analistler, yapılan açıklamalar ışığında, ABD Merkez Bankası (Fed)'nin önümüzdeki hafta %0,25'lik bir faiz indirimi yapacağını ve yıl sonuna kadar toplamda %1'lik bir indirim gerçekleştireceğini öngörüyor.

Yarın Yürütülecek Takipler

Yarın, yurt içindeki piyasa katılımcıları anketi ve yurt dışındaki Japonya sanayi üretimi ve ABD Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.750 seviyeleri direnç, 9.450 ve 9.400 puan seviyeleri ise destek konumunda.