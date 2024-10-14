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Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı

BIST 100 endeksi, haftaya hafif bir artışla başladı ve yatırımcılar için olumlu bir hava oluşturdu.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 09:59
Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da Pozitif Başlangıç

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni haftaya %0,10 artışla 8.885,45 puandan giriş yaptı.

Açılış Verileri

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışına göre 9,23 puan ve %0,10 değer kazanarak 8.885,45 puana yükseldi. Bankacılık endeksi %0,15, holding endeksi ise %0,19 artış gösterdi.

Sektörel Performans

Sektör endeksleri arasından en fazla kazanç sağlayan, %0,71 ile madencilik sektörü olurken, en çok kaybeden ise %1,39 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Geçtiğimiz Hafta Değerlendirmesi

Geçtiğimiz Cuma günü, Borsa İstanbul'da satış ağırlıklı bir görünüm hakimdi ve BIST 100 endeksi, günü %0,98 değer kaybederek 8.876,22 puandan kapattı.

Analist Görüşleri

Analistler, küresel piyasalarda ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği beklentileriyle pozitif bir başlangıç olduğunu, ayrıca Çin Maliye Bakanı'nın yaptığı açıklamaların da marketi desteklediğini ifade ediyor. Bugünkü yurt içi ve yurt dışı veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, BIST 100 endeksi için 9.000 ve 9.165 seviyelerinin direnç, 8.870 ve 8.710 puanın ise destek konumunda olduğunu vurguladı.

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