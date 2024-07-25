Borsa İstanbul Yatay Seferine Devam Ediyor

Borsa İstanbul Yatay Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,02 azalışla 11.089,16 puandan giriş yaptı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,41 puan azalmış durumda.

Sektörlerin Durumu

Bankacılık endeksi %0,34 ve holding endeksi %0,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazanç sağlayan taş ve toprak sektörü %0,69 artarken, menkul kıymet yatırım ortaklığı ise %0,94 düşüş yaşadı.

Önceki Günün Kapanışı

Dün borsa, düşüş eğiliminde hareket ederek, günü %0,88 azalışla 10.991,57 puandan tamamladı. Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de teknoloji hisseleri öncülüğünde derinleşen satış baskısının etkili olduğu görüşünde.

Gözler ABD Büyüme Verilerinde

Yatırımcılar, bugün açıklanacak ABD büyüme verilerine odaklanmış durumda. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinin destek seviyeleri 10.900 ve 10.750 puan olarak belirlenirken, 11.000 puan direnç olarak öne çıkıyor.

Faiz İndirim Tahminleri

Fed'in enflasyonla mücadelesi çerçevesinde yaklaşan toplantısında politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor. Para piyasalarında yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapılacağı yönündeki beklentiler de günden güne artmakta. Yıl sonunda politika faizinin ihtimalleri ise %55 oranla %4,50-4,75 aralığında ve %36 oranla 4,75-5,00 aralığında olacağı tahmin ediliyor.