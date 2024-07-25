Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Borsa İstanbul Yatay Seferine Devam Ediyor

BIST 100 endeksi güne hafif kayıpla başladı, yatırımcıların odağında küresel piyasalar ve ABD büyüme verileri var.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 09:59
Borsa İstanbul Yatay Seferine Devam Ediyor

Borsa İstanbul Yatay Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,02 azalışla 11.089,16 puandan giriş yaptı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,41 puan azalmış durumda.

Sektörlerin Durumu

Bankacılık endeksi %0,34 ve holding endeksi %0,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazanç sağlayan taş ve toprak sektörü %0,69 artarken, menkul kıymet yatırım ortaklığı ise %0,94 düşüş yaşadı.

Önceki Günün Kapanışı

Dün borsa, düşüş eğiliminde hareket ederek, günü %0,88 azalışla 10.991,57 puandan tamamladı. Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de teknoloji hisseleri öncülüğünde derinleşen satış baskısının etkili olduğu görüşünde.

Gözler ABD Büyüme Verilerinde

Yatırımcılar, bugün açıklanacak ABD büyüme verilerine odaklanmış durumda. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinin destek seviyeleri 10.900 ve 10.750 puan olarak belirlenirken, 11.000 puan direnç olarak öne çıkıyor.

Faiz İndirim Tahminleri

Fed'in enflasyonla mücadelesi çerçevesinde yaklaşan toplantısında politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor. Para piyasalarında yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapılacağı yönündeki beklentiler de günden güne artmakta. Yıl sonunda politika faizinin ihtimalleri ise %55 oranla %4,50-4,75 aralığında ve %36 oranla 4,75-5,00 aralığında olacağı tahmin ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Yaşlılara bedava hizmet bu işlem İstanbulkart ile bedavaya gelecek!

19 Mayıs Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak: Başvuru detayları ve koşullar

İstanbul yakınında arsa satışı patladı! Hem ucuz hem yatırımlık fırsat!

27 temmuz cumartesi burç yorumları aşk ve enerji dolu bir gün olacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

Kadın erkek fark etmiyor SGK’ya gidene 2. maaş veriliyor!

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan müjde! SBÜ'de 31 öğrenci alımı yapacak: Başvuru detayları

Makarna 16 TL! Lipton çay 69.50! İndirimin dibi sıyrıldı yarın bitiyor

19 Mayıs Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak: Başvuru detayları ve koşullar

Yarına kadar 9 dolara uçuş fırsatı! AJET kampanyayı patlattı...

Yaşlılara bedava hizmet bu işlem İstanbulkart ile bedavaya gelecek!

27 temmuz cumartesi burç yorumları aşk ve enerji dolu bir gün olacak!

ÖTV indirimli fiyat Egea göz doldurdu! Bu fiyata kimse kaçırmaz!

İstanbul yakınında arsa satışı patladı! Hem ucuz hem yatırımlık fırsat!

Maaşı yetmeyen emekliye tek seferlik ödeme! Tarih verildi: Hesaplara yatırılacak!

Evi olmayana 300 bin TL devlet desteği! Başvuruda tek şart var!

Solmuş çiçekleri hayata döndürüyor! Onun adı çiçek coşturan!