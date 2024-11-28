Borsa İstanbul Yatay Seyirle Günü Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yılı 0,32 puan değer kazanarak 9.640,08 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 0,32 puan artış gösteren BIST 100 endeksinin toplam işlem hacmi ise 83,7 milyar lira olarak kaydedildi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi ise yüzde 0,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sektör yüzde 1,19 ile metal ana sanayi olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 2,18 ile turizm oldu.

Küresel piyasalar, ABD'nin önemli ticaret ortaklarına karşı alacağı koruyucu önlemlerle ilgili haberler ve açıklanan makroekonomik veriler doğrultusunda yön arayışını sürdürüyor. Analistler, yarın yurt içinde büyüme, finansal istikrar raporu ve yurt dışında Avro Bölgesinde enflasyon, Almanya'da işsizlik oranı, Japonya'da perakende satışlar, işsizlik oranı, sanayi üretimi ve Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 9.700 ve 9.800 puan seviyelerinin direnç, 9.500 ve 9.450 seviyeleri'nin ise destek konumunda olduğu vurgulandı. Öte yandan, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, gayrisafi yurt içi hasılanın bu yılın 3. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,64 artacağını öngörüyor. 2024 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,98 olarak belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.