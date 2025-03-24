Borsa İstanbul Yükselişle Günü Tamamladı: BIST 100 Endeksi %2,82 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %2,82 artışla 9.299,36 puana yükseldi. Yatırımcılar, küresel gelişmeleri takip ediyor.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 18:25
Borsa İstanbul Yükselişle Günü Tamamladı: BIST 100 Endeksi %2,82 Değer Kazandı

Borsa İstanbul Yükselişle Günü Tamamladı

BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul'da günü yüzde 2,82 değer kazanarak 9.299,36 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre 254,72 puan artış yaşandı.

İşlem Hacmi ve Sektör Performansı

Toplam işlem hacmi 183,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,70 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,91 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran ulaştırma sektörü oldu ve yüzde 5,51 değer kazandı. En fazla kaybettiren sektör ise yüzde 0,67 ile finansal kiralama ve faktoring olarak belirlendi.

Küresel Piyasalarda Belirsizlik ve Veri Gündemi

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizliklerle yön arayışı devam ediyor. Analistler, yatırımcıların gözünü yarın açıklanacak olan reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı gibi yurt içi verilerle birlikte, yurt dışında Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanakları, ABD'de yeni konut satışları ve diğer önemli iş dünyası güven endeksi verilerine çevirdiğini belirtiyorlar.

BIST 100 Endeksi İçin Teknik Analiz

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 puanları direnç seviyeleri olarak öne çıkarken, 9.100 ve 9.000 puanları destek konumunda.

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