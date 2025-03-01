Borsa ve Dolar Yatırımcıları Kazandırdı: Haftalık Analiz

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bu hafta %0,59 kazançla 9.658,72 puanla kapandı. Doların değeri de arttı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 11:06
Borsa ve Dolar Yatırımcıları Kazandırdı: Haftalık Analiz

Borsa ve Dolar Yatırım Araçları Yükselişte

Bu hafta, yatırımcılar için borsa ve dolar kazanç sağladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı %0,59 değer kazanarak 9.658,72 puan ile tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.422,17 ve en yüksek 9.782,23 puanı gördü.

Borsa Endeksleri Performansı

Aynı dönemde Borsa İstanbul'un mali endeksi %2,03 artarak 11.718,55 puan, hizmetler endeksi %1,10 değer kaybıyla 9.593,13 puana geriledi. Sanayi endeksi %0,20 artışla 12.141,80 puan seviyesine yükselirken, teknoloji endeksi %8,07 gibi kayda değer bir artışla 15.411,11 puana ulaştı.

ASELSAN En Çok Prim Yapan Hisse

BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en büyük kazancı, %12,93 ile ASELSAN sağladı. ASELSAN'ı sırasıyla %7,08 ile CVK Maden ve %6,57 ile Altınay Savunma izledi. Bununla birlikte, en çok değer kaybeden hisseler ise %10,38 ile Reeder Teknoloji, %9,32 ile Smart Güneş Enerjisi ve %7,28 ile Borusan Boru Sanayi oldu.

En Değerli Şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirketler arasında Garanti BBVA 540 milyar 539 milyon lira, ASELSAN 426 milyar 132 milyon lira ve Türk Hava Yolları 425 milyar 385 milyon lira piyasa değeri ile öne çıkıyor.

Dolar ve Altın Fiyatlarında Değişiklikler

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta %2,68 azalışla 3.340 lira olurken, cumhuriyet altının fiyatı da %2,64 değer kaybıyla 22.630 lira seviyesine geriledi. Doların satış fiyatı ise %0,28 artışla 36,5130 lira, avronun satış fiyatı ise %1,75 primle 37,9910 lira olarak gerçekleşti. İngiliz sterlini ise geçen hafta 46,0600 lira iken bu hafta %0,13 değer kaybederek 46,0010 lira oldu. Aynı zamanda, İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla %0,05 azalarak 40,4700 lira seviyesinden işlem gördü.

(Sürecek)

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