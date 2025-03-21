Borsada İkinci Duraklama: Devre Kesici Sistemi Tekrar Devrede

Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7'yi aşması sebebiyle Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girdiğini duyurdu. Pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemler, ikinci kez geçici olarak durduruldu.

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin uygulanmasına yönelik açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden gerçekleştirildi. Açıklamada, “Saat 11:27:14 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur” ifadelerine yer verildi.

Borsa İstanbul'da uygulanan Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, piyasada anlık yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşmasıyla tetikleniyor. Bu sistem, yatırımcıların panik işlemleri nedeniyle oluşabilecek zararları en aza indirmek amacı taşıyor. Daha önce bu sistem, düşüşün %5'i aşması üzerine saat 10:52:12'de devreye girmişti.