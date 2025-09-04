Borsada otomotiv hisseleri ağustosta yükseldi — Karsan lider

Borsada otomotiv hisseleri ağustosta yükseldi

Borsa İstanbul’da işlem gören 8 otomotiv şirketinin tamamı 2025 yılı Ağustos ayında yatırımcısına kazandırdı. Karsan Otomotiv hisseleri %20,75 yükselişle aylık bazda en yüksek performansı gösterdi.

Piyasa ve küresel gelişmeler

AA muhabirinin derlediği verilere göre, ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin ekonomiye yansımaları, makroekonomik veriler ve şirket bilançoları yakından takip edildi. Küresel risklerin azalması ve ABD Merkez Bankası'nın eylülde faiz indirimi yapabileceğine ilişkin güçlenen beklentiler yatırımcı iştahını artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın önemli ticaret ortaklarıyla tarifeler konusunda uzlaşma sağlanmasına yönelik adımları sektörel ve hisse bazlı oynaklıklara yol açarken, haber akışı yatırımcıların odağında kaldı. Trump yönetiminin Güney Kore ürünlerine uygulanan yüzde 15'lik gümrük tarifesinde değişiklik olmayacağını belirtmesiyle birlikte, otomotiv sektöründe Japonya ile bir anlaşma öngörülüyor. Ayrıca ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Japonya'nın ABD'de yapacağı 550 milyar dolarlık yatırımla ilgili bir duyuru yapılacağını söyledi.

Şirket performansları

Ağustos ayında öne çıkan performanslar şu şekilde gerçekleşti: Karsan yüzde 20,75, Ford Otosan yüzde 17,39, Tümosan yüzde 8,83, Tofaş yüzde 8,43, TürkTraktör yüzde 4,83, Doğuş Otomotiv yüzde 2,60, Otokar yüzde 2,17 ve Anadolu Isuzu yüzde 0,16 değer kazandı. Bu şirketlerin hisseleri Temmuz ayında da yükseliş kaydetmişti.

Finansal sonuçlar ve önemli gelişmeler

Karsan, 6 aylık konsolide finansal sonuçlarını açıkladı; yılın ilk yarısında 300,2 milyon lira zarar bildirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Almanya'daki Albus projesinde yer alan Karsan, proje kapsamında Otonom e-ATAK’ı hayata geçiriyor. Kraftfahrt Bundesamt-Federal Motorlu Taşımacılıktan test onayı alan Otonom e-ATAK, gerçek trafik koşullarında deneme operasyonuna Eylül ayında başlayacak.

Ford Otosan, söz konusu dönemde yaklaşık 13 milyar lira net kar açıkladı. Şirket ayrıca Ford Transit üretiminin 60 yılda 13 milyon adedi aştığını belirtti; bunun, 365 gün boyunca her 2,5 dakikada bir yeni bir Ford Transit aracının banttan indiği anlamına geldiği vurgulandı.

Tümosan, 2025'in ilk 6 aylık finansal sonuçlarına göre 6,6 milyar lira net kar elde etti.

Tofaş, Stellantis Otomotiv ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme kararı aldı. Şirket, Stellantis Türkiye'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Tofaş tarafından devralınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmaya karar verdi.

TürkTraktör, yılın ilk 6 ayında 15.563 traktörü banttan indirdi; Türkiye'deki traktör üretiminin yüzde 63'ünü ve ihracatının yüzde 71'ini gerçekleştirdi. 2025 yarıyıl finansallarına göre şirketin net karı 589 milyon lira, toplam cirosu 25.977 milyon lira oldu.

Doğuş Otomotiv, yılın ilk yarısında 2,7 milyar lira net kar elde ettiğini açıkladı ve elektrikli araç ithalatı ile işletme sermayesi finansmanı için International Finance Corporation ile 100 milyon avro, 6 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı.

Otokar, Romanya Savunma Bakanlığı için 1059 adet COBRA II 4x4 zırhlı araç tedariki sözleşmesi kapsamında hem Türkiye hem Romanya'da yoğun üretim çalışmalarını sürdürüyor. Otokar Genel Müdürü İbrahim Aykut Özüner, AA muhabirine, proje ile ilgili olarak: "1059 araç, 5 sene dedik. İlk 278 araç burada, gerisi Romanya'da üretilecek. 10 varyant. Üretilecek demek aslında basit oluyor. Sadece üretim de değil, donanımların bir kısmı orada geliştirilecek, test edilecek, kullanıma sunulacak." dedi.

Anadolu Isuzu, ilk yarı konsolide sonuçlarında 284,9 milyon lira net kar açıkladı.

Piyasa değeri sıralaması

Ağustos ayı sonunda halka açık 8 otomotiv şirketi arasında en yüksek piyasa değeri Ford Otosan’a aitti: 391.966.470.000 TL. Diğerleri sırasıyla: Tofaş 125.125.000.000 TL, Otokar 67.740.000.000 TL, TürkTraktör 61.891.362.188 TL, Doğuş Otomotiv 41.602.000.000 TL, Anadolu Isuzu 16.153.200.000 TL, Tümosan 15.019.000.000 TL ve Karsan Otomotiv 10.944.000.000 TL.

Ağustos kapanış verileri (özet)

Karsan Otomotiv: 2025 Ağustos kapanış 12,16 TL, aylık değişim %20,75, piyasa değeri 10.944.000.000 TL.

Ford Otosan: 2025 Ağustos kapanış 111,71 TL, aylık değişim %7,39, piyasa değeri 391.966.470.000 TL.

Tümosan: 2025 Ağustos kapanış 130,68 TL, aylık değişim %8,83, piyasa değeri 15.019.000.000 TL.

Tofaş: 2025 Ağustos kapanış 250,25 TL, aylık değişim %8,43, piyasa değeri 125.125.000.000 TL.

TürkTraktör: 2025 Ağustos kapanış 618,54 TL, aylık değişim %4,83, piyasa değeri 61.891.362.188 TL.

Doğuş Otomotiv: 2025 Ağustos kapanış 189,12 TL, aylık değişim %2,60, piyasa değeri 41.602.000.000 TL.

Otokar: 2025 Ağustos kapanış 64,52 TL, aylık değişim %2,17, piyasa değeri 67.740.000.000 TL.

Anadolu Isuzu: 2025 Ağustos kapanış 64,10 TL, aylık değişim %0,16, piyasa değeri 16.153.200.000 TL.

Yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri, küresel ticaret haberleri, merkez bankası beklentileri ve şirket bilançolarının oluşturduğu etkileşimi izlemeye devam ediyor.