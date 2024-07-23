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Borusan Otomotiv Motorsport Hockenheim'da Çifte Podyum Başarısı Elde Etti

Borusan Otomotiv Motorsport, Hockenheim'da GT4 Avrupa Serisi'nde iki podyum birden alarak önemli bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 15:40
Borusan Otomotiv Motorsport Hockenheim'da Çifte Podyum Başarısı Elde Etti

Borusan Otomotiv Motorsport Hockenheim'da Başarıya Doymadı!

GT4 Avrupa Serisi'nde yer alan Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) takımı, Almanya'nın ünlü Hockenheim pistinde gerçekleştirdiği yarışlarda çifte podyum başarısını elde etti. 20-21 Temmuz tarihleri arasında organize edilen serinin dördüncü ayağında yeniden Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşadı.

Takımın Performansı ve Başarıları

Takım, ilk gün gerçekleştirilen yarışta 12 numaralı araç ile mücadele eden Berkay Besler ve Gabriele Piana ikilisi 19’uncu sıradan başlayıp birincilikle yarışı tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Ancak, 11 numaralı otomobille yarışan Yağız Gedik ve Pedro Ebrahim ikilisi, yarış sırasında yaşadıkları kaza nedeniyle yarışı tamamlayamadı.

İkinci Günde de Podyumda

İkinci gün, Yağız Gedik ve Pedro Ebrahim 8’inci sıradan başladıkları yarışta 2’nci sıraya kadar yükseldi. Berkay Besler ve Gabriele Piana ise 17’nci sıradan 3’üncü olarak yarışı tamamlayarak günü podyumla noktalamayı başardılar. Bu sonuçlarla birlikte, Pedro Ebrahim önceki yarışlarda kazandığı Rookie Cup ödülünü yeniden kazanarak kupa kaldırdı.

Genel Sıralamadaki Yerleri

Dördüncü ayak yarışlarının ardından Yağız Gedik ve Pedro Ebrahim ikilisi Silver kategorisinde pilotlar sıralamasında 10’uncu sırada yer alırken, Berkay Besler ve Gabriele Piana ise 4’üncü sıraya yükselerek dikkat çekti. Borusan Otomotiv Motorsport, üst üste kazandığı başarıların ardından takımlar sıralamasında 2’nci sıraya yerleşmeyi başardı.

Böylece Borusan Otomotiv Motorsport, Hockenheim'daki mücadelelerinde elde ettiği başarılarla Türk motorsporları tarihine önemli bir katkı sağladı.

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