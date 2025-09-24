BOTAŞ, Mercuria ve Woodside ile Uzun Vadeli LNG Anlaşmaları — 70 Milyar m³

BOTAŞ, Mercuria ve Woodside ile uzun vadeli LNG anlaşmaları imzaladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Türkiye'nin petrol ve gaz altyapısından sorumlu devlet kuruluşu BOTAŞ ile uluslararası enerji oyuncuları Mercuria ve Woodside Energy arasında uzun dönemli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik anlaşmaları New York'ta imzalandı.

New York'ta tarihi imzalar

İmzalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunduğu dönemde, Türkevi'nde gerçekleştirildi. BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan ile Mercuria Başkanı Daniel Jaeggi arasında imzalanan anlaşma, iki tarafın enerji ticaretinde yeni bir döneme işaret ediyor.

Mercuria ile 2026-2045 dönemi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imza töreninde, Mercuria ile yapılan anlaşmanın 2026-2045 dönemini kapsadığını ve önümüzdeki 20 yıl boyunca toplamda yaklaşık 70 milyar metreküp doğal gaz eşdeğeri ABD kaynaklı LNG tedarikine imkan tanıyacağını vurguladı. Bakan Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün, önümüzdeki 20 yıl boyunca toplamda yaklaşık 70 milyar metreküp doğal gaz eşdeğeri ABD kaynaklı LNG tedarikine imkan tanıyacak bir anlaşmayı imzaladık. Mercuria ile bu anlaşma kapsamında kurulacak ortaklığın, BOTAŞ’ın küresel LNG sahnesinde önemli bir pozisyon elde etmesine yardımcı olacağına inanıyoruz. Bu anlaşma ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasına da büyük katkı sağlayacaktır."

Anlaşma kapsamında BOTAŞ, her yıl ağırlıklı olarak kış dönemlerinde olmak üzere yaklaşık 4 milyar metreküp doğal gaz eşdeğeri LNG teslim alacak. Teslimatlar 2026'da başlayacak ve 2045'in sonuna kadar devam edecek. Teslimat noktaları olarak ABD yükleme limanları ile Türkiye, Avrupa ve Kuzey Afrika'daki gazlaştırma terminalleri öngörülüyor.

Woodside ile kıtalar arası ön anlaşma

BOTAŞ ile Woodside arasında ise uzun dönemli bir LNG ön anlaşması imzalandı. Taraflar, 2030'dan itibaren başlayıp 9 yıl sürecek şekilde yaklaşık 5,8 milyar metreküp LNG tedarikine ilişkin ön mutabakata vardılar; tedarikin çoğunluğunun Louisiana LNG Projesi'nden sağlanması planlanıyor.

Bakan Bayraktar imza töreninde, "BOTAŞ ile Woodside arasında kıtalar arası bağlantı kuran bir anlaşmanın imzalanmasına tanıklık ediyoruz. Bunun, BOTAŞ ve Woodside arasında başarılı bir ortaklığın başlangıcı olacağına inanıyoruz. Şirketler, öngörülen bir LNG satış anlaşmasının ötesinde ilişkilerini genişletme ve daha geniş bir bölgede stratejik işbirliği inşa etme niyetlerini şimdiden dile getirdiler. Biz de bu vizyonu güçlü bir şekilde destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Her iki anlaşma da Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirmeyi, küresel LNG piyasasındaki konumunu pekiştirmeyi ve ABD ile ticari ilişkilerde hedeflenen hacme katkı sağlamayı amaçlıyor.

