Böyle promosyon ne görüldü ne duyuldu! Kimliğiyle gelene 30 bin TL trink ödenecek





Emekli promosyon kampanyalarında bankalar arasındaki rekabet devam ediyor ve SSK ile Bağ-Kur emeklileri tarafından merakla takip ediliyor. 2024 yılında en yüksek emekli promosyonunu veren bankalar belirlenirken, promosyon tutarları 15 bin TL'ye kadar yükseltildi. Bu süreçte, hem kamu bankaları hem de özel bankaların güncel kampanyaları emekliler tarafından yakından izleniyor.

Önceki dönemde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 49.25 oranında zam yapılmıştı, bu da emekli maaşlarına olumlu bir etki yapmıştı. Ancak emekli promosyonları da aynı şekilde önem arz ediyor. Bankalar, kendi web siteleri üzerinden emekli promosyon kampanyalarını duyuruyor ve emeklilere çeşitli avantajlar sunarak rekabeti artırıyorlar. İşte detaylar...





EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI

2024 en yüksek emekli promosyonunu veren bankalar arasında Türkiye Finans, Yapı Kredi, İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, Akbank ve ING öne çıkıyor. Bu bankaların güncel kampanyaları emekliler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Hangi bankanın ne kadar promosyon sunduğu, emeklilerin karar verirken dikkate aldığı önemli bir faktör haline gelmiştir.

Emekli promosyonları, emeklilerin maddi durumlarını güçlendirmelerine yardımcı olurken, bankalar arasındaki rekabet de emeklilere çeşitli seçenekler sunuyor. Bu süreçte emekliler, kampanyaları inceleyerek kendileri için en avantajlı olanı seçmekte serbesttirler. Türkiye Finans, Yapı Kredi, İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, Akbank ve ING gibi önde gelen bankaların emekli promosyon kampanyaları, emeklilere çeşitli olanaklar sağlayarak dikkat çekiyor. Bu kampanyaların detayları, emeklilerin finansal planlamalarında önemli bir rol oynamaktadır.

2024 Ocak ayında ING Türkiye ve Türkiye Finans aracılığıyla emekli maaşı almak isteyenler için 15 bin TL'ye kadar emekli promosyonu fırsatı sunuluyor. Türkiye Finans, 9 Aralık 2023-31 Ocak 2024 tarihleri arasında maaşlarını bu bankaya taşıyan müşterilere 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve ödül imkanı sunuyor. Bu kapsamda, SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşı alanlar 36 ay boyunca banka aracılığıyla maaşlarını almak istediklerinde belirli maaş aralıklarına göre promosyon kazanma fırsatına sahiptir.

Örneğin, 3.499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlar 5.000 TL'ye kadar promosyon alabilirken, 3.500 TL - 7.499 TL arasında maaş alanlar için 6.000 TL'ye kadar, 7.500 TL - 9.999 TL arasında maaş alanlar için 10.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılacaktır.





ING Türkiye ise SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine maaşlarını bu bankaya taşıma karşılığında maaş tutarına ek koşulsuz 10.000 TL'ye kadar nakit promosyon kazandırmaktadır. Otomatik Fatura Talimatı'na sahip olan müşteriler ise ek olarak 5.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon kazanma imkanına sahiptirler.

Promosyon ödemelerinde aylık gelir/tutar bazında belirlenen kademelere göre farklı ödeme miktarları sunulmaktadır. Örneğin, 3.500 TL'ye kadar maaş alanlar 6.000 TL, 3.500 TL - 7.500 TL arasında maaş alanlar 7.000 TL, 7.500 TL - 10.000 TL arasında maaş alanlar ise 9.000 TL nakit promosyon ödemesi alabilmektedirler. 10.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılacaktır. Bu kampanyalar, yeni emekliler ve EYT ile emekli olanları da kapsamaktadır, böylece geniş bir emekli kitlesi bu promosyon fırsatlarından yararlanma imkanına sahiptir.

Yapı Kredi, QNB Finansbank ve İş Bankası tarafından sunulan emekli promosyon kampanyaları, 2023-2024 döneminde dikkat çeken avantajları içermektedir.

Yapı Kredi Emekli Promosyonu:

1 Eylül 2023 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilere, 9.000 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sunulmaktadır. Müşteriler, Promosyon Taahhütnamesi'ni imzaladıktan sonra bir aylık net gelirlerine göre belirlenen kademelerde 4.500 TL ile 7.500 TL arasında nakit promosyon alabilirler.

QNB Finansbank Emekli Promosyonu:

QNB Finansbank, emeklilere özel olarak 8.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim içeren toplamda 9.200 TL'ye kadar emeklilik ödülü sunmaktadır. Aylık maaş tutarına göre belirlenen kademelerde promosyonlar şu şekildedir: 4.800 TL, 5.600 TL, 7.200 TL ve 8.000 TL.

İş Bankası Emekli Promosyonu:

İş Bankası, SGK ile yapılan anlaşma kapsamında 1 Kasım 2022 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli olan kampanya ile SGK emeklilerine çeşitli avantajlar sunmaktadır. İlk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını taşıyan emeklilere, 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılmaktadır. Ayrıca, SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödememekte ve birçok ayrıcalık ve avantajdan yararlanmaktadır.

Bu bankaların emekli promosyon kampanyaları, emeklilere çeşitli finansal avantajlar ve ek özellikler sunarak müşterilerini çekmeyi amaçlamakta ve emeklilere geniş bir yelpazede seçenekler sunmaktadır.





ING Türkiye'nin güncellediği emekli maaşı promosyon kampanyası kapsamında, emeklilerin maaşlarını ING Türkiye'ye taşıması durumunda 10 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak şekilde, 3 yıl boyunca 10.000 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon imkanı sunuluyor. Bu kampanyadan yararlanmak için müşterilerin taahhüt vermeleri gerekiyor. Ayrıca, 10 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında ING Türkiye'den ilk kez emekli maaşı alacak müşteriler, otomatik fatura talimatına 1000 TL'ye varan ek nakit promosyon kazanma fırsatına sahipler.

Garanti BBVA tarafından sunulan emekli promosyon kampanyası, 1-31 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerlidir. Bu kampanya kapsamında, emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL, 3.500-7.500 TL arasında olanlara 5.250 TL, 7.500-10.000 TL arasında olanlara 6.750 TL, 10.000 TL ve üzerinde olanlara ise 7.500 TL nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

HalkBank'ın emekli promosyon kampanyası, maaşını 3 yıl boyunca HalkBank'tan almayı taahhüt eden SGK emeklilerine yöneliktir. 01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olan bu kampanya kapsamında, 3.500 TL altındaki maaş alanlara 3.000 TL, 3.500-7.499 TL arasındakilere 3.500 TL, 7.500-9.999 TL arasındakilere 4.500 TL, 10.000 TL ve üzerindekilere 5.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

VakıfBank'ın emekli promosyon kampanyası da 1 aya isabet eden emekli maaşı tutarına göre belirlenmiştir. 3.500 TL'ye kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000 TL, 3.500-7.500 TL arasındakilere 3 yıl için toplam 3.500 TL, 7.500-10.000 TL arasındakilere 3 yıl için toplam 4.500 TL, 10.000 TL ve üzerindekilere 3 yıl için toplam 5.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılmaktadır. Bu ödemeler, 3 yıllık süre için peşin ve nakdi olarak gerçekleştirilecektir.

Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan müşterilere yönelik emekli promosyon kampanyasını duyurdu. Bu kampanya kapsamında, emekli aylığı 3.500 TL altında olanlara 3.000 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara 3.500 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde olanlara ise 5.000 TL olmak üzere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılacak. Bu süreçte, müşterilerin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeleri beklenirken, yeni dönem promosyon ödemeleri yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

Akbank, SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almaya taahhüt veren emeklilere yönelik bir promosyon kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında, 3.500 TL altındaki maaş alanlara 6.000 TL, 3.500 - 7.499 TL arasında olanlara 7.000 TL, 7.500 - 9.999 TL arasında olanlara 9.000 TL, 10.000 TL ve üzerinde olanlara ise 10.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılacak. Ayrıca, kampanya dönemi içinde Axess veya Wings kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2.000 TL chip-para ile 12.000 TL ödül fırsatından da yararlanabileceklerdir.

Not: Emekli promosyon ödeme kampanyaları bankalar tarafından güncellenebilir. Güncel rakamları öğrenmek için bankaların resmi internet siteleri ziyaret edilmelidir.