Brent Petrol 66,10 Dolarla İşlem Görüyor — OPEC+ Beklentileri ve ABD Stokları Etkili

Brent petrol bugün 66,10 dolardan işlem görüyor; OPEC+ karar beklentileri ve ABD stoklarındaki azalış fiyatlardaki yükselişte etkili.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 09:35
Brent petrolün varili 66,10 dolardan alıcı buluyor

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 66,10 dolar seviyesinden işlem görüyor. Dün fiyatlar 66,78 dolar'a kadar yükselmiş, günü ise 66,01 dolar seviyesinden tamamlamıştı.

Piyasa hareketinin nedenleri

Bugün saat 09.16 itibarıyla Brent petrol fiyatı yüzde 0,13 artışla 66,10 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 62,30 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, OPEC+ ülkelerinin üretim kararlarına ilişkin beklentiler ve ABD'de federal hükümetin kapanmasının yarattığı belirsizlikler etkili oldu.

OPEC+ grubu üyesi Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın 5 Ekim'deki toplantısında kasıma ilişkin üretim miktarını belirlemesi bekleniyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve ortakları OPEC+, geçen ayki toplantıda ekim için günlük 137 bin varil üretim artışı kararı almıştı. Üretim artışı beklentisi küresel piyasalarda arz fazlası öngörülerini güçlendiriyor.

OPEC Sekreterliği ise yaptığı açıklamada, söz konusu ülkelerin üretimi günlük 500 bin varil artıracağı yönündeki haberleri yalanlayarak, iddiaların tamamen "yanlış ve yanıltıcı" olduğunu bildirdi.

ABD stokları ve hükümet kapanması etkisi

Öte yandan, ABD'de ticari ham petrol stoklarının gerilemesi fiyatları yukarı yönlü baskılıyor. Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 3 milyon 674 bin varil azaldığını belirtti. Stoklardaki azalış, ABD'de talebin görece güçlü olduğuna işaret ederek petrol fiyatlarını destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Talep tarafında ise ABD'de federal hükümetin yeni mali yıl başlamadan önce geçici bütçe tasarısında uzlaşma sağlanamaması nedeniyle kapanması piyasalarda belirsizlik yaratıyor. Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi, Aralık 2018'de başlayıp Ocak 2019'da biten 35 günlük kapanmadan bu yana ilk kez böyle bir durumun yaşanmasına yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada, federal hükümetin muhtemelen kapanacağını ve bu durumda çok sayıda çalışanı işten çıkarabileceklerini ifade etmişti. ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO) ise federal hükümetin kapanması halinde yaklaşık 750 bin çalışanın ücretsiz izne çıkarılabileceği tahmininde bulunmuştu.

Teknik seviyeler

Teknik açıdan Brent petrolde 68,90 dolar direnç, 65,08 dolar ise destek bölgesi olarak izleniyor.

