Brent Petrol 67,04 Dolarla İşlem Görüyor: Powell Açıklamaları ve ABD Stokları Etkili

Brent Petrol 67,04 Dolarla İşlem Görüyor

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varili 67,04 dolardan alıcı buluyor. Dün 67,30 dolara kadar yükselen Brent, günü 67,25 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Bugün saat 09.28 itibarıyla fiyatlar yüzde 0,3 azalarak 67,04 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 63,39 dolar seviyesinden işlem gördü.

Powell'ın Temkinli Mesajı Piyasalarda Etki Yapıyor

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Providence, Rhode Island'daki ticaret odasında yaptığı konuşmada, temel senaryonun tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin nispeten kısa ömürlü olacağı yönünde olduğunu vurguladı. Powell, daha yüksek ve daha kalıcı enflasyon risklerini dikkatle değerlendirip yöneteceklerini belirterek piyasadaki belirsizliklere temkinli yaklaşıldığının sinyalini verdi.

Stok Azalışı Fiyatları Destekliyor

Petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareket, ABD ham petrol stoklarındaki düşüş nedeniyle kısıtlanıyor. Resmî veriler öncesi açıklama yapan Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 3 milyon 821 bin varil azaldığını bildirdi. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon 420 bin varil azalacağı yönündeydi. Beklenenden fazla azalış, ABD'de talebin güçlendiğine işaret ederek fiyatların düşüşünü engelliyor. Resmî veriler ABD Enerji Enformasyon İdaresi tarafından gün içinde açıklanacak.

Jeopolitik Riskler ve Lider Açıklamaları

Artan jeopolitik riskler de arz endişelerini körükleyerek fiyatları destekliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile BM Genel Kurulu marjındaki görüşmede, NATO üyesi ülkelerin hava sahasına giren Rus uçaklarını düşürebileceğini söyledi. Trump, "NATO ülkeleri, hava sahalarına giren Rus uçaklarını düşürmeli mi?" sorusuna, "Evet, öyle düşünüyorum." diye yanıt verdi. Trump ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde Ukrayna'nın topraklarını geri almasını istediğini söyledi. Bu tür açıklamalar piyasada yeni yaptırım riskleri ve arz endişelerini artırıyor.

Teknik Seviyeler

Analistler, Brent petrolde teknik olarak 68,74 dolar seviyesinin direnç, 65,31 dolar seviyesinin ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.