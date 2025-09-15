Brent petrol 67,12 dolara yükseldi — Rusya endişeleri ve G7 baskısı

Brent petrol varili 67,12 dolardan işlem görüyor; fiyat artışında Rusya kaynaklı arz endişeleri ve G7 ile Trump'ın yaptırım çağrıları etkili oldu.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 09:46
Brent petrol 67,12 dolardan alıcı buluyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,12 dolar seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü varil fiyatı 67,89 dolara kadar yükselmiş, günü ise 66,62 dolardan tamamlamıştı. Bugün saat 09.17 itibarıyla fiyat yüzde 0,75 artış gösterdi. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 62,89 dolardan işlem gördü.

Piyasa hareketlerinin arkasında arz endişeleri

Fiyatlardaki yükselişte, Rusya'nın petrol arzında kesinti yaşanacağına dair endişeler etkili oldu. Rusya Savunma Bakanlığı, başkent Moskova dahil ülkenin farklı bölgelerine yönelik saldırılarda 221 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini açıkladı. Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko, Telegram hesabından St. Petersburg civarında çok sayıda İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu. Drozdenko, saldırılar nedeniyle Primorsk Limanı'nda bir gemide ve pompa istasyonunda çıkan yangınların söndürüldüğünü ve can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Siyasi gerilim ve yaptırım tartışmaları

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerinin Rusya'dan petrol almaya devam ettiğini belirterek, 'Avrupa ülkeleri benim dostum ama onlar Rusya'dan petrol alıyorlar. Avrupa'nın Rusya'dan petrol almasına sadece bizim karşı çıkmamız beklenemez. Onların petrol almasını istemiyorum. Uyguladıkları yaptırımlar yeterince sert değil. Ben yaptırım uygulamaya hazırım ama onlar da benim yaptığımla orantılı olarak yaptırımlarını sertleştirmek zorunda kalacaklar.' ifadelerini kullandı.

G7 Maliye Bakanları Toplantısı'nda da Rusya'ya karşı baskıyı artıracak ilave tedbirler ele alındı. Kanada Maliye Bakanlığı açıklamasına göre toplantının ana gerekçeleri arasında Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları ve Polonya hava sahasının ihlali yer aldı. G7 bakanları, Rusya'nın savaş çabalarına destek verenlere yönelik ilave yaptırımlar, gümrük vergileri gibi ticari önlemler dahil çeşitli ekonomik tedbirleri tartıştı.

ABD'den çağrı ve ortak açıklama

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in G7 toplantısına ilişkin ortak açıklamasında, Başkan Trump'ın 'Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için gerçekten kararlıysanız, Rusya'dan petrol satın alan ülkelere gümrük vergisi uygulamak için ABD'ye katılın.' çağrısının yinelendiği belirtildi. Açıklamada ayrıca dondurulan Rusya devlet varlıklarının kullanımının araştırılmasına ilişkin taahhütlerin memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

Aynı açıklamada şu ifadeler yer aldı: 'Sadece (Vladimir) Putin'in savaş makinesini finanse eden gelirleri kaynağından kesen birleşik bir çabayla bu anlamsız katliamı sona erdirmek için yeterli ekonomik baskı uygulayabiliriz. Başkan Trump'ın liderliği sayesinde, ABD Rus petrolünü satın alanlara karşı şimdiden dramatik önlemler aldı. G7 ülkelerinin bu savaşı sona erdirmeye kararlı olduklarına dair verdikleri güvence bizi cesaretlendiriyor ve bu kritik dönemde bizimle birlikte kararlı adımlar atacaklarını umuyoruz.'

Yatırımcıların odaklandığı görüşmeler

Yatırımcıların gözü, Madrid'de başlayan ve ABD ile Çin heyetleri arasında süren ticaret görüşmelerine çevrildi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng başkanlığındaki müzakerelerin 17 Eylül'e kadar sürmesi planlanıyor. Görüşmelerde gümrük tarifeleri, ihracat kontrolleri ve TikTok'un geleceği ele alınıyor.

Teknik seviyeler

Piyasa analistleri, Brent petrolde teknik olarak 65,80 dolar'ın direnç, 60,30 dolar'ın ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

