Brent petrol 67,45 dolar: Fiyatı etkileyen gelişmeler

Brent petrol 67,45 dolardan işlem görüyor

Piyasaları Rusya-Ukrayna gerilimi, Fed beklentisi ve OPEC+ etkiliyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 67,45 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 67,84 dolara kadar yükselen Brent, günü 67,37 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 67,45 dolar olan Brent'e paralel olarak, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili aynı saatte 63,86 dolardan işlem gördü.

Piyasalarda temel gündemi oluşturan Rusya-Ukrayna Savaşındaki gelişmeler, petrol fiyatlarındaki kısmi yükselişte belirleyici oldu. Artan çatışmaların yol açtığı arz endişeleri dikkat çekiyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik bir atılım sağlanabileceği konusunda şüpheleri olduğunu ve mevcut çatışmanın uzun süre devam edebileceğini belirtti. Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son eylemlerinin müzakere ilgisizliğini gösterdiğini ifade etti.

Geçen Cuma, Avrupa Birliği üyesi 26 ülke, 27 Ağustos'ta Kiev başta olmak üzere Ukrayna'daki saldırıları kınayarak 19'uncu yaptırım paketi çalışmalarını hızlandırdıklarını duyurmuştu.

Bir diğer fiyat destekleyici unsur ise ABD Merkez Bankası (Fed)'nın eylülde faiz indirimine gideceği beklentisi. Düşük faiz ortamının ekonomik büyümeyi teşvik ederek petrol talebini artıracağı değerlendirmesi fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Ancak fiyatlardaki yükselişi sınırlayan faktörler de var. OPEC+ üyesi bazı üretici ülkelerden oluşan grupta 8 ülkenin üretim artışına gideceği beklentisi, arz endişelerini artırıyor. Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın pazar günü bir araya geleceği toplantıda bu yönde karar alabileceğine dair beklentiler piyasada izleniyor.

Ayrıca Donald Trump'ın ek gümrük vergisi tehditlerinin yol açtığı talep endişeleri fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı sürdürüyor. Trump'ın Rusya'dan petrol alımı nedeniyle Hindistan'a uygulanan gümrük vergilerini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarma kararı 27 Ağustos'ta yürürlüğe girdi. Uzmanlar, bu ek vergilere rağmen Rusya'nın Hindistan'a petrol ihracatında artış bekliyor.

Teknik görünümde ise Brent petrolde direnç ve destek seviyeleri izleniyor: 73,11 dolar direnç, 63,81 dolar destek bölgesi olarak öne çıkıyor.