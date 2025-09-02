DOLAR
Brent Petrol 68,35 Dolar: Rusya-Ukrayna Gerilimi ve Rosneft Etkisi

Yayın Tarihi: 02.09.2025 10:04

Yayın Tarihi: 02.09.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 10:04
Brent Petrol 68,35 Dolar: Rusya-Ukrayna Gerilimi ve Rosneft Etkisi

Brent Petrol 68,35 Dolar: Rusya-Ukrayna Gerilimi ve Rosneft Etkisi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,35 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Fiyat Gelişmeleri

Dün 68,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,04 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 artışla fiyat 68,35 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,73 dolardan işlem gördü.

Jeopolitik Etkiler

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Rusya-Ukrayna hattında devam eden gerilim ve AB yaptırımları çerçevesinde bazı devlet şirketlerinin Rus enerji devi Rosneft'in Hindistan'daki iştiraki Nayara Energy'ye satışlarını durdurmasına ilişkin haberler arz endişelerini artırdı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fox News'e yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'li ve Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmelerde söylediği şeylerin tam tersini yaptığını ve "utanç verici bir şekilde bombardıman kampanyasını artırdığını" söyledi. Bessent, Ukrayna'ya yönelik bombardımanlarını sürdüren Rusya'ya yeni yaptırımların değerlendirildiğini belirterek, "Başkan (Donald) Trump ile birlikte tüm seçenekler masada ve bunları bu hafta çok yakından inceleyeceğimizi düşünüyorum." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'da Putin ile yaptığı zirvenin ardından, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması konusunda ilerleme sağlanıp sağlanamayacağını "iki hafta içinde" öğreneceğini ifade etmiş ve Moskova'ya yönelik olası yaptırımlara işaret etmişti. Rusya-Ukrayna çatışmalarının sürmesi halinde Washington yönetiminin yeni yaptırımlar uygulayabileceği beklentileri, arz endişelerini derinleştirerek fiyatları yukarı destekliyor.

Arz Endişeleri ve Fed Beklentileri

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Suudi Aramco ile Irak'ın ulusal petrol pazarlama şirketi SOMO'nun, AB yaptırımları kapsamında Rosneft'in Hindistan’daki iştiraki Nayara Energy'ye petrol satışlarını durdurduğu haberleri fiyatların yükselişini destekledi. Veri analitik şirketi Kpler ve Londra Menkul Kıymetler Borsası verilerine göre, Nayara Energy her ay ortalama 2 milyon varil Irak ve 1 milyon varil Suudi ham petrolü tedarik ederken, ağustosta her iki kaynaktan da sevkiyat almadı.

Bunların yanı sıra, ABD Merkez Bankası (Fed)'ın bu ay faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin güçlenmesi de petrol fiyatları üzerinde etkili oluyor. Bankanın 17 Eylül'deki toplantısında 25 baz puan indirime gitmesi yüzde 90 ihtimalle fiyatlanıyor; yıl sonuna kadar toplamda iki kez 25'er baz puanlık indirim olabileceği, ikinci indirimin Aralık ayında öne çıktığı değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin Fed'in politika yoluna ilişkin sinyaller vereceğine dikkat çekiyor. Düşük faiz ortamının ekonomik büyümeyi teşvik edeceği ve petrol talebini artıracağı düşünülüyor.

OPEC+ Beklentisi ve Teknik Seviyeler

Öte yandan, OPEC ve OPEC+ üyesi 8 ülkenin üretimi artıracağı beklentisi, fiyatların yükselişini sınırlıyor. Grup, bu hafta sonu üretim ve piyasa koşullarını değerlendirmek üzere toplanacak; olası bir üretim artışı kararına dair beklentiler piyasada arz fazlası endişelerini güçlendiriyor.

Teknik görünümde, Brent petrolde teknik olarak 67,54 dolar'ın direnç, 61,60 dolar'ın destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

