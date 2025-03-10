Brent Petrol Fiyatı 69,78 Dolara Geriledi

Brent Petrol Fiyatı Düşüşte

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varili, şu anda 69,78 dolardan işlem görmekte. Cuma günü 73,56 dolara kadar yükselen bu fiyat, günü 70,19 dolar seviyesinde kapatmıştı.

Petrol Fiyatlarının Düşüş Nedenleri

Brent petrol, gün içerisinde saat 09.30 itibarıyla yaklaşık yüzde 0,6 azalarak 69,78 dolara geriledi. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66,42 dolardan alıcı buldu. WTI ham petrolü, Kasım 2023'ten bu yana en uzun kayıp serisini yaşayarak üst üste yedinci haftayı da düşüşle kapatırken, Brent petrol üç haftadır düşüşünü sürdürüyor.

Petrol fiyatlarındaki bu düşüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret tarifeleri üzerindeki değişiklikleri, OPEC+ grubunun üretim artışı planları ve ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının enerji arz güvenliği üzerindeki etkileriyle ilgilidir. Trump, Kanada ve Meksika'dan petrol ithalatına yönelik tarifeleri öncelikle erteleyerek ardından yeniden gündeme getirdi. Bu durum, piyasalarda belirsizlik yaratırken, fiyatların düşmesine sebep oldu.

OPEC ve Üretim Artışı

Petrol fiyatlarındaki düşüşe bir diğer etken ise OPEC ve OPEC dışı ülkelerin toplandığı OPEC+ grubunun, Nisan ayında üretim artırma planıdır. Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin gönüllü olarak uyguladığı günlük 2,2 milyon varillik kesintinin Nisan'da sona ereceği, bu ülkelerin üretimlerini günde 138 bin varil artıracakları belirtiliyor.

ABD'nin İran Politikası

Ayrıca, ABD’nin maksima baskı politikasını sürdürmesi de dikkat çekmektedir. Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Irak'ın İran'dan doğal gaz ithalatına yönelik muafiyetin kaldırılmasının bu politikanın bir parçası olduğunu vurguladı. Bu durum, petrol fiyatları üzerinde de etkili olabileceği değerlendirilen bir faktör.

Teknik analizlere göre, Brent petrolün 73,84 dolar direnci ve 68,14 dolar desteği izlenebilir durumda.