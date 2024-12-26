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Brent Petrol Fiyatı 73,26 Dolar ile Seyrediyor

Brent petrolün varil fiyatı 73,26 dolar seviyesindeyken, talep artışı bekleniyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 10:16
Brent Petrol Fiyatı 73,26 Dolar ile Seyrediyor

Brent Petrol 73,26 Dolar

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 73,26 dolardan işlem görüyor. Salı günü 73,40 dolara kadar yükselen fiyat, günü 73,13 dolar seviyesinde kapattı. Bugün saat 09.51 itibarıyla, kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,17 artarak 73,26 dolara ulaşmış durumda. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 70,05 dolardan alıcı buluyor.

Düşük Hacimli İşlemler

Dün, petrol piyasalarında Noel tatili nedeniyle işlem gerçekleşmezken, bugün piyasalarda işlem hacmi düşük seyrediyor. Petrol fiyatlarının artışında, dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de gelecek yıl için ekonomik iyileşme ve petrol talebinin artacağı beklentisi etkili oldu.

Çin Ekonomisindeki Beklentiler

Uzmanlar, ham petrol fiyatlarının yükselmesinde, Çin’de ekonomiyi canlandırmak için yapılacak 3 trilyon yuanlık rekor mali teşvik uygulamalarının etkili olduğunu belirtiyor. Önümüzdeki yıl için para politikası duruşunu "ılımlı gevşek" olarak duyuran Çin, Maliye Bakanı Lan Fo'an'ın açıklamasına göre, 2025 yılına kadar tüketim ve yatırımı artırmak üzere adımlar atacak. Ayrıca, daha proaktif bir maliye politikası benimseyeceği ve mali harcamaları artıracağı bildirildi.

ABD'deki Piyasa Beklentileri

Fiyatlar, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de de talebin artmaya devam edeceği beklentisiyle yükselebilir. Donald Trump'ın başkanlık görevine başlaması ile fosil yakıtlar için destekleyici politikalar uygulayacağı öngörülüyor.

Yarın ise Amerikan Petrol Enstitüsü ve ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin, ABD'deki ham petrol stoklarının düştüğünü açıklaması bekleniyor. Bu verilerin, ülkedeki talebin arttığı yönündeki düşünceleri kuvvetlendirmesi bekleniyor.

Teknik Görünüm

Brent petrolde teknik olarak 74,18 doların direnç, 71,12 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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