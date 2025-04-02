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Brent Petrol Fiyatı 74,14 Dolar Seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 74,14 dolardan işlem görmekte. Fiyatlardaki dalgalanma, ABD'deki tarife belirsizliklerinden etkileniyor.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 09:51
Brent Petrol Fiyatı 74,14 Dolar Seviyesinde

Brent Petrolün Güncel Durumu

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,14 dolardan işlem görüyor. Önceki gün 75,12 dolara kadar yükselen fiyat, günü 74,30 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Bugün saat 09.40 itibarıyla Brent petrol fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,22 azalma göstererek 74,14 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrol varili ise 70,79 dolardan işlem buldu.

Fiyatların Arka Planı

Piyasalardaki bu hareketliliğin ardında, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklaması beklenen tarifelere dair belirsizlik yer alıyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, tarifelerin anında yürürlüğe gireceğini duyurarak, "2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olarak kayıtlara geçecek." ifadesini kullandı.

Leavitt, ABD'nin bugüne kadar birçok ülke tarafından haksız yere gümrük vergilerine tabi tutulduğunu savunarak, Trump döneminde bu durumun değişeceğini belir etti. Artık hangi ülkenin ABD'ye ne kadar gümrük vergisi koymuşsa, o ülkeye aynı miktarda vergi uygulanacağı aktarılıyor.

Piyasa Üzerindeki Etkiler

Uzmanlar, yeni tarifelerin, piyasalarda petrol talebini sınırlayacak küresel bir ticaret savaşını derinleştirebileceği endişelerini taşıyor. Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'de ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon varil arttığını belirtti. Bu artış, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talep endişelerine yol açarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) gün içerisinde resmi stok verilerini açıklaması beklenmektedir. Ayrıca, ABD'nin arabuluculuğunda sürdürülen Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri de piyasa dinamikleri üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Gelecekteki Ramak Uyarısı

Trump, eğer Rusya ile uzlaşma sağlanamazsa ve Moskova bunu kasten yapmışsa, Rus petrolüne ikincil tarifeler getirileceği uyarısında bulundu. İran'a dair, nükleer programlarını tamamen sona erdirmeleri gerektiğini ve aksi halde onlara ek tarifeyle yönelik tehditte bulundu.

Trump, nükleer silah geliştirmeme konusunda ABD ile anlaşma sağlanamazsa İran'ı "daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacaklarını" da belirtti. Bu gelişmeler, petrol piyasalarında risk primi artırıyor ve ABD'nin Rus ve İran petrolüne yönelik olası adımları, arz endişelerini tetikliyor.

Teknik Analizler

Brent petrol fiyatında teknik olarak 75,11 doların direnç, 71,52 doların ise destek seviyesi olarak izlenebileceği öngörülüyor.

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