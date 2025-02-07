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Brent Petrol Fiyatı 74,56 Dolar Seviyesinde İşlem Görüyor

Brent petrolün varil fiyatı 74,56 dolara yükselirken, ticaret savaşları ve gümrük vergileri fiyatları etkiliyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 10:27
Brent Petrol Fiyatı 74,56 Dolar Seviyesinde İşlem Görüyor

Brent Petrol Fiyatında Son Durum

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,56 dolardan işlem görüyor. Dün, 75,18 dolara kadar yükselen fiyat, günü 74,14 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 10.19 itibarıyla Brent petrol, kapanışa göre yüzde 0,5 artış gösterdi. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 70,82 dolardan alıcı buldu.

Ticaret Savaşları ve Petrol Fiyatları

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile olan ticaret savaşı ve diğer ülkelere yönelik gümrük vergisi artırma tehditleri, petrol fiyatlarının üst üste üç haftadır aşağı yönlü hareket etmesine neden oldu. Ancak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini devam ettirme beklentileri fiyatları yeniden yukarı çekti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, sağlam büyüme ve düşen enflasyon ile tam istihdamın sağlandığı bir durumda Fed'in faiz indirimlerine devam edebileceğini ifade etti.

Gümrük Vergilerinin Etkisi

Trump'ın Çin, Meksika ve Kanada'ya uygulamayı planladığı gümrük vergileri de fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Uzmanlar, kapsamlı gümrük vergisi uygulamalarının kısa vadede petrol fiyatlarını baskılayacağını, ancak uzun vadede bu durumun küresel büyümeyi olumsuz etkileyerek enflasyonu alevlendirebilecek bir ticaret savaşına yol açabileceği görüşünde.

ABD'nin Ekonomik Verileri

Öte yandan, ABD'de açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 1 Şubat ile biten haftada 11 bin kişi artışla 219 bine yükseldi. Bu durum, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesindeki ekonomik zayıflamaya işaret ederek talebin azalacağı yönündeki endişeleri güçlendirdi.

Güçlü Dolar Politikası

ABD yönetiminin “güçlü doları” sürdüreceği yönündeki açıklamalar da petrol fiyatları üzerinde etkili oluyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump yönetiminde “güçlü dolar” politikasının devam ettiğini belirterek, “Doların güçlü olmasını istiyoruz. İstemediğimiz şey, diğer ülkelerin para birimlerini zayıflatması” ifadelerini kullandı.

Yüksek ABD doları, piyasa oyuncularının talep iştahını törpüleyerek petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor. Bugün saat 09.45 itibarıyla ABD dolar endeksi, kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 107,82 seviyesine ulaştı.

Brent Petrolde Teknik Görünüm

Brent petrolde teknik olarak, 77,40 dolar direnç, 73,04 dolar ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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