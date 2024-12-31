Brent Petrol Fiyatı 74,60 Dolar: Ekonomik Veriler Etkili Oluyor

Brent Petrol Fiyatı Yükseliyor

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 74,60 dolardan işlem görüyor. Önceki gün 74,43 dolara kadar yükselen fiyat, dünü 74,04 dolar seviyesinde kapattı. Bugün saat 09.15 itibarıyla Brent petrol fiyatı, %0,75 artışla 74,60 dolara ulaştı. Aynı zaman diliminde Batı Teksas türü (WTI) ham petrol varili 71,45 dolardan satıldı.

Ekonomik Verilerin Etkisi

Petrol fiyatlarındaki bu yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicileri olan ABD ve Çin'de yayınlanan ekonomik verilerin etkili olduğu görülüyor. Özellikle Çin'de ekonomiyi canlandırmak için atılacak adımlar, petrol talebinin artacağını öngörüyor. Uzmanlar, Çin'in 3 trilyon yuanlık rekor mali teşvik uygulaması haberinin, ham petrol fiyatlarını yükselttiğini belirtiyor.

Çin İmalat Verileri

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'in aralık ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,1 ile beklentilerin altında kalmasına rağmen genişleme bölgesinde kalmayı sürdürdü. Diğer yandan, hizmet sektörü PMI ise 52,2 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Bileşik PMI da aynı seviyede, 52,2 olarak açıklandı.

ABD Doları ve Enerji Piyasası

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlayacak Donald Trump'ın uygulayacağı diplomatik ve ticari yaptırımlara ilişkin belirsizlikler piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Ayrıca, ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değer kaybı, petrol fiyatlarını artırmakta. Dolar endeksi %0,15 düşüşle 107,775 oldu. Zayıf dolar, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırmayı bekleniyor.

Risk Algısı ve Piyasa Beklentileri

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de, enflasyonla mücadelenin tahmin edilenden daha uzun süreceği ve ABD Merkez Bankası (Fed)'nin parasal gevşeme sürecinde temkinli davranacağı yönündeki beklentiler risk algısının yükselmesine neden oldu. Piyasalarda Fed'in 2025'te toplam iki faiz indirimi yapabileceği yönündeki beklentilerin etkisi sürmekte. Faizlerin düşmesi, ekonomik hareketliliği artırarak petrol talebini destekleyeceği düşünülmekte.

Teknik Göstergeler

Brent petrol fiyatlarında teknik olarak, 74,65 doların direnç, 71,11 doların ise destek seviyeleri olarak izlenebileceği bildiriliyor.