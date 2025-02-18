Brent Petrol Fiyatı 75,21 Dolar Seviyesinde Stabil Kalıyor

Brent petrol varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 75,21 dolara yükseldi. Fiyatlar, küresel ekonomik politikalar ve arz planlarıyla dalgalı seyrini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 09:59
Brent Petrol Fiyatı 75,21 Dolar Seviyesinde Stabil Kalıyor

Brent Petrol Fiyatı 75,21 Dolar Seviyesinde Stabil Kalıyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,21 dolardan işlem görüyor. Dün 75,12 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,05 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık %0,1 artış gösteren Brent petrolün varil fiyatı 75,21 dolar olarak belirlendi. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 71,47 dolardan işlem buldu.

Petrol Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Petrol fiyatları, Çin'in özel sektöre yönelik ekonomi politikaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentileri ve OPEC+ grubunun arz planları gibi çeşitli faktörlerin etkisiyle dalgalı bir seyir izlemekte.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, özel sektörün geliştirilmesine yönelik hükümet desteğinin süreceğini, ancak yasa dışı faaliyetlere karşı yaptırımların devam edeceğini vurguladı. Şi, özel sektörün karşılaştığı sorunların sanayideki dönüşümden kaynaklandığını ve bunun geçici olduğunu belirtti.

Uzmanlara göre, Çin, ABD'nin gümrük vergisi yaptırımlarından en hafif şekilde etkilenmek amacıyla özel sektörünün rekabetçiliğini artırmayı hedefliyor. Ancak, Çin ekonomisine dair belirsizlikler, küresel petrol talebi açısından risk oluşturuyor.

Fed’in Faiz Politikasının Etkisi

Öte yandan, Fed'in bu yıl toplamda iki kez faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Uzmanlar, faiz indiriminin zayıflayan dolar ve artan ekonomik aktivite ile birleşerek petrol fiyatlarını artırabileceği öngörülüyor. Doların değer kaybetmesi, petrolü diğer para birimleri ile işlem yapan alıcılar için daha erişilebilir hale getirirken, ekonomik büyümeyi teşvik eden faiz indirimlerinin sanayi üretimi ve ulaştırma gibi petrol tüketiminin yoğun olduğu sektörlerde talebi artırabileceği değerlendirilmekte.

OPEC+ ve Rusya-Ukrayna Müzakereleri

OPEC+ ülkelerinin nisan itibarıyla petrol arzını artırma planının piyasalarda arz fazlası yaratmasından endişe ediliyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin ilerlemesi durumunda Rus petrolünün yeniden resmi pazarlara dönüş yapabileceği ihtimali de fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Rusya ile müzakerelere başladıklarını duyurdu. İlk temasların Suudi Arabistan'da gerçekleşmesi bekleniyor.

Brent petrol fiyatında teknik olarak 79,71 dolar'ın direnç, 71,95 dolar'ın ise destek seviyeleri olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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