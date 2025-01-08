DOLAR
35,37 -0,07%
EURO
36,57 0,08%
ALTIN
3.015,86 -0,27%
BITCOIN
3.384.238,27 1,06%

Brent Petrol Fiyatı 77,12 Dolarla Yükselişini Sürdürüyor

Brent petrol fiyatı uluslararası piyasalarda 77,12 dolara çıktı; ABD'deki artan talep fiyatları destekliyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 09:56
Brent Petrol Fiyatı 77,12 Dolarla Yükselişini Sürdürüyor

Brent Petrol Fiyatı Yüksek Seyirde

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 77,12 dolardan işlem görüyor. Dün 77,04 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 76,81 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 09.44 itibarıyla, fiyat yaklaşık %0,4 artarak 77,12 dolara ulaştı.

Talep Artışı Fiyatları Destekliyor

Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,12 dolardan işlem gördü. Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin artması ile birlikte yükseliş göstermeye devam ediyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon 22 bin varil azaldığını öngördü. Piyasa beklentisi ise stokların 250 bin varil azalması yönündeydi.

Fiyatlar Üzerindeki Etkiler

Stoklardaki bu beklenenden fazla düşüş, ülkede talebin güçlendiğinin bir işareti olarak petrol fiyatlarındaki yükselişi destekliyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içerisinde açıklayacak.

Diğer yandan, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın açıklamaları da petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Trump, Panama Kanalı ile Grönland'ı kontrol etmek için gerektiğinde asker kullanabileceğini ima etti ve Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğini söyledi. Bu yorumlar piyasada risk algısını artırdı.

Söz konusu açıklamaların, uygulanacak olası tarifelerin ABD'de enflasyonla mücadeleyi olumsuz etkileyeceği endişesi, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın politika değişikliklerini gözden geçirebileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Bu durum, petrol fiyatlarında sınırlı bir hareketliliğe neden olabilir.

Teknik olarak, Brent petrol fiyatında 77,40 dolar direnç, 70,70 dolar ise destek seviyelerinin izlenmesi gerektiği belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2023'te Dünya Genelinde 78 Milyon Yeni İş Fırsatı Bekleniyor
2
Aralık 2024'te BIST 100 Endeksi Yükselişte: Reel Getiri Avantajı
3
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 1 Milyon Megavatsaatin Üzerinde
4
Asya Borsalarında Negatif Seyir: Güney Kore Hariç Tüm Piyasalarda Düşüş
5
Türkiye, Türksat 5A İle Televizyon Yayıncılığında Çığır Açtı
6
Sanayide Enerji Verimliliği ile 2,8 Milyar Lira Tasarruf Sağlandı
7
Dolar/TL 35,37 Seviyesinden İşlem Görüyor

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı