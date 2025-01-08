Brent Petrol Fiyatı 77,12 Dolarla Yükselişini Sürdürüyor

Brent Petrol Fiyatı Yüksek Seyirde

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 77,12 dolardan işlem görüyor. Dün 77,04 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 76,81 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 09.44 itibarıyla, fiyat yaklaşık %0,4 artarak 77,12 dolara ulaştı.

Talep Artışı Fiyatları Destekliyor

Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,12 dolardan işlem gördü. Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin artması ile birlikte yükseliş göstermeye devam ediyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon 22 bin varil azaldığını öngördü. Piyasa beklentisi ise stokların 250 bin varil azalması yönündeydi.

Fiyatlar Üzerindeki Etkiler

Stoklardaki bu beklenenden fazla düşüş, ülkede talebin güçlendiğinin bir işareti olarak petrol fiyatlarındaki yükselişi destekliyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içerisinde açıklayacak.

Diğer yandan, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın açıklamaları da petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Trump, Panama Kanalı ile Grönland'ı kontrol etmek için gerektiğinde asker kullanabileceğini ima etti ve Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğini söyledi. Bu yorumlar piyasada risk algısını artırdı.

Söz konusu açıklamaların, uygulanacak olası tarifelerin ABD'de enflasyonla mücadeleyi olumsuz etkileyeceği endişesi, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın politika değişikliklerini gözden geçirebileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Bu durum, petrol fiyatlarında sınırlı bir hareketliliğe neden olabilir.

Teknik olarak, Brent petrol fiyatında 77,40 dolar direnç, 70,70 dolar ise destek seviyelerinin izlenmesi gerektiği belirtiliyor.