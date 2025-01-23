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Brent Petrol Fiyatı 77,94 Dolar: Stok Artışı Piyasalara Etki Etti

Brent petrolün varil fiyatı 77,94 dolara düşerken, ABD petrol stoklarının artması fiyatları olumsuz etkiledi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 10:11
Brent Petrol Fiyatı 77,94 Dolar: Stok Artışı Piyasalara Etki Etti

Brent Petrol Fiyatlarında Düşüş Süreci

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 77,94 dolardan işlem görüyor. Dün 79,08 dolara kadar yükselen fiyat, günü 78,28 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık %0,4 azalışla 77,94 dolara geriledi. Aynı zamanda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,91 dolardan alıcı buldu.

Stok Verileri Fiyatları Aşağı Çekiyor

Petrol fiyatlarının düşüşü, dünyanın en büyük petrol tüketen ülkesi ABD'deki artan petrol stoklarıyla ilişkilendiriliyor. Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon varil arttığını öngördü. Piyasa beklentisi ise stokların 2 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi. Bu olumsuz gelişme, ABD'de talebin zayıfladığına işaret ederek fiyatları etkiledi.

Yeni Enerji Politikaları ve Belirsizlikler

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), resmi stok verilerini gün içerisinde açıklayacak. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamayı planladığı yeni enerji politikalarının, küresel petrol talebi üzerindeki belirsizlikleri artırması, piyasalardaki aşağı yönlü hareketi destekledi. Trump, Kanada ile Meksika'ya %25 gümrük vergisi getirmeyi ve Çin'e %10 gümrük vergisi uygulanmasını planlıyor.

Piyasa Öngörüleri ve Üretim Dinamikleri

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin üzerindeki ekonomik baskıların, ülkenin ham petrol talebini azaltması bekleniyor. Piyasa analistleri, Trump'ın yüksek üretim yanlısı politikaları doğrultusunda ABD'nin geçmişte ulaştığı günlük ortalama 13 milyon varil rekor seviyesinin, OPEC'in düşen üretimini dengeleyeceğini öngörüyor. Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, gönüllü üretim kesintileri dahil olmak üzere günlük yaklaşık 5,85 milyon varil arz kesintisi yapıyor.

Geçici Destek ve Direnç Seviyeleri

Uzmanlar, Trump'ın politikalarıyla birlikte Gazze'deki jeopolitik gerilimlerin azalmasının, arz kesintisi yaşanabileceği korkularını hafifleteceğini öngörüyor. Brent petrol için teknik olarak 81,72 doların direnç, 72,37 doların ise destek seviyesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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