Brent Petrol Fiyatında Artış: Varil 72,30 Dolar Seviyesinde

Brent Petrol Fiyatı 72,30 Dolar Seviyesinde

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 72,30 dolardan işlem görüyor. Dün 73,79 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 72,18 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 09:36 itibarıyla kapanışına göre yaklaşık %0,2 artış göstererek 72,30 dolara ulaştı. Aynı durumda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68,62 dolardan alıcı buldu.

Gümrük Vergileri Fiyatları Etkiliyor

Petrol fiyatları, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik yeni gümrük vergisi planlarının etkisiyle yükseldi. Trump, başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere %25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave %10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

Deutsche Bank araştırmacıları, Trump'ın gümrük vergilerini geniş tabanlı ekonomik ve jeopolitik bir araç olarak kullanacağını öngördü. Ekonomik etkilerin büyük olabileceği belirtildi, zira bu gümrük vergileri ABD'nin toplam ticaretinin %40'ını kapsıyor. Yeni vergiler yalnızca üç ülke ile sınırlı kalsa da, bu durum petrol tedarik zincirindeki maliyetleri artırarak fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Fed'in Faiz İndirim Beklentileri

Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın aralık ayında faiz oranlarını düşüreceğine dair beklentiler de petrol fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor. Fed'in önümüzdeki ay %63 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimine gideceği öngörülüyor. Öte yandan, ABD'de ham petrol stoklarının beklenenden daha fazla düştüğünü gösteren veriler, talebin arttığı algısını güçlendirerek fiyat artışını destekliyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5 milyon 935 bin varil azaldığını tahmin ediyor. Piyasa beklentisi ise stokların 250 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak. Teknik açıdan Brent petrolde 73,23 dolar direnç, 70,51 dolar ise destek seviyeleri olarak izleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.