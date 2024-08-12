Brent Petrol Fiyatları Artış Gösteriyor

Brent Petrol Fiyatı 79,89 Dolar

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, 79,89 dolar seviyesinden işlem görmekte. Cuma günü fiyat, 79,83 dolara kadar yükseldikten sonra günü 79,66 dolar ile kapatmıştı.

Petrol Fiyatlarındaki Artışın Nedenleri

Saat 09.27 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre %0,3 artışla 79,89 dolara yükseldi. Bu arada Batı Texas türü (WTI) ham petrol varili 77,20 dolar seviyelerinde işlem görmekte.

Petrol fiyatlarındaki bu artışta, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'deki resesyon endişelerinin azalması ve Orta Doğu’daki gerginliklerin etkisi görülmekte. Küresel piyasalardaki toparlanma, resesyon endişelerinin abartıldığına dair artan beklentilerle devam ederken, uzmanlar ABD’de açıklanacak enflasyon verisini yakından takip ediyor.

Uzman Görüşleri

Uzmanlar, bu verinin ABD Merkez Bankası (Fed) politikalarına dair ipuçları verebileceğini ve piyasalarda yön belirleyici olabileceğini kaydediyor. Boston Fed Başkanı Susan Collins, enflasyonun güçlü bir iş gücü piyasası ortamında aşağı yönlü seyrini sürdürmesi halinde, bankanın yakın zamanda faiz indirimine gidebileceğini belirtti.

Ayrıca para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in yıl içinde 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösteriyor. Düşük faiz oranlarının, ABD doları'nın diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açabileceği ve bunun da petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekleyeceği öngörülüyor.

Orta Doğu'daki Gerginlikler

Öte yandan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin Tahran’da suikaste uğramasının ardından İran’ın İsrail’e misilleme yapma ihtimali, Orta Doğu’da karışıklıklara yol açabileceği endişelerini artırıyor. Bu gerginlikler, küresel petrol rezervlerinin çoğunun bulunduğu bölgede arzda aksama riski yaratmakta.

Teknik Göstergeler

Brent petrolde teknik olarak 79,68 - 79,84 dolar aralığı direnç, 79,42 - 79,32 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.