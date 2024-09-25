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Brent Petrol Fiyatları Düşüşte

Brent petrolün varil fiyatı 74,24 dolara geriledi, piyasalarda belirsizlik sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 09:36
Brent Petrol Fiyatları Düşüşte

Brent Petrolün Güncel Durumu

Brent petrol, uluslararası piyasalarda 74,24 dolar seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün fiyatı 75,11 dolara kadar yükselmiş, ancak günü 74,47 dolardan kapatmıştı.

Piyasalardaki Düşüş Sebepleri

Brent petrolün fiyatındaki bu düşüş, kar alımları ve Çin'de açıklanan teşvik planlarının, ekonomiyi canlandırmakta yetersiz kalacağına yönelik endişelerle ilgilidir. Saat 09.19 itibarıyla varil fiyatında, kapanışa göre yüzde 0,31'lik bir azalma gerçekleşti. Öte yandan, Batı Texas türü (WTI) ham petrol ise 71,23 dolardan işlem görüyor.

Çin'in Ekonomik Önlemleri

Çin Merkez Bankası, ülkedeki ekonomik canlanmayı hedefleyen yeni tedbirler açıkladı. Ancak, bu teşviklerin yetersiz olduğu konusunda piyasalarda belirsizlik hakim. Analistler, Çin'in büyüme hedeflerine ulaşmasını sağlamak için daha somut bir mali yaklaşım gerektiğini belirtiyor.

ABD ve Küresel Petrol Talebi

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de, ham petrol stoklarının beklenenden fazla düştüğü yönünde Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verileri mevcut. API verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçtiğimiz hafta 4 milyon 339 bin varil azalma göstermiştir. Bu veri, ülkede talebin artacağı beklentisini destekliyor.

Tahminler ve Fiyat Analizi

Brent petrol fiyatları için teknik analizler, 75,29 ile 76,12 doların direnç bölgesi, 73,45 ile 72,44 doların ise destek olarak izlenebileceğini öngörüyor.

Piyasalardaki güncel durum ve fiyat hareketleri hakkında daha fazlası için gelişmeleri takip etmeye devam edin.

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