Brent Petrol Fiyatları Düşüşte: Varil 75,05 Dolar

Brent Petrol Fiyatı 75,05 Dolar Seviyesinde

Dünyanın önde gelen petrol piyasası Brent petrol, şu anda 75,05 dolardan işlem görüyor. Dün, 77,06 dolara kadar yükselerek günü 75,64 dolar seviyesinde kapamıştı.

Bugün saat 09.26 itibarıyla gün içerisinde kapanışa göre %0,8 azalarak 75,05 dolara gerileyen Brent petrolün daha düşük fiyatlı rakibi Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 71,65 dolardan alıcı buluyor.

OPEC+ Toplantısı ve Petrol Fiyatlarındaki Düşüş

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya’nın dahil olduğu OPEC+ grubunun toplantısının ardından aşağı yönlü hareketlerini sürdürüyor. OPEC+ toplantısında, grubun arzı 2023 yılının Nisan ayından itibaren aylık 120 bin varil artırma planında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ABD’nin OPEC grubuna yaptığı petrol fiyatlarını düşürme çağrısının "kabul edilemez" olduğunu ifade ederek, 2023’te kabul edilen gönüllü üretim kısıntısının 1,5 yıl boyunca azaltılacağını duyurdu.

ABD'nin Gümrük Vergisi Kararları

ABD Başkanı Donald Trump’ın ham petrol fiyatlarının düşürülmesi çağrılarına rağmen, OPEC+ grubunun üretim planlarında değişiklik yapmaması fiyatların düşüşünü sınırlıyor. Ayrıca, Trump’ın 1 Şubat’ta açıkladığı kararnameyle Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalata %25, Çin’den yapılan ithalata ise %10 ek gümrük vergisi uygulama kararı, fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Trump, Meksika’nın sınır güvenliğini artırması karşılığında getirilen %25’lik gümrük vergisini 1 ay süreyle durdurduğunu ve Kanada’ya yönelik uygulanan gümrük vergilerinin de 30 günlüğüne askıya alındığını açıkladı.

Bu gelişmeler, kısa vadede küresel petrol arzında kesinti olmayacağına dair beklentileri artırarak fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Teknik Destek ve Direnç Seviyeleri

Brent petrolde teknik analizlere göre, 77,77 doların direnç, 73,93 doların ise destek seviyeleri olarak izlendiği belirtiliyor.