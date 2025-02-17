Brent Petrol Fiyatları Güncel: Varil 74,72 Dolar

Brent Petrol Fiyatları Güncel

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,72 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 75,58 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,40 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 09:40 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık %0,4 artarak 74,72 dolara ulaşmış durumda. Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 70,84 dolardan alıcı buluyor.

Talep Tarafında Olumlu İşaretler

Küresel petrol piyasalarında düşüş eğilimindeki gelişmelere rağmen, petrol fiyatları kısa vadede talep tarafındaki olumlu işaretlerle destekleniyor. ABD Merkez Bankası (Fed) bu yıl içinde toplamda iki faiz indirimine gidebileceği öngörülüyor. Uzmanlar, faiz indirimlerinin zayıflayan dolar ve artan ekonomik aktivite ile birlikte petrol fiyatlarını yükseltebileceği tahmininde bulunuyor.

Doların değer kaybetmesi, petrolü diğer para birimleri ile işlem yapan alıcılar için daha ucuz hale getirirken, ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla yapılan faiz indirimleri sanayi üretimi ve ulaşım gibi petrol tüketen sektörlerde talebi artırabilir.

Savaş ve Ekonomik Beklentiler

Olası Rusya-Ukrayna barış anlaşmasının arz akışını kesintiye uğratan yaptırımları hafifleteceği ve küresel tarife savaşlarının ekonomik büyümeyi yavaşlatarak enerji talebini zayıflatacağına yönelik beklentiler, petrol fiyatlarının yükselişini kısıtlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Rusya ile müzakere sürecini başlattıklarını açıkladı. Trump, dün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için "çok yakında" bir araya gelebiliriz dedi.

ABD ve Rusya'nın gelecek günlerde Suudi Arabistan'da ilk temaslarını gerçekleştirmesi bekleniyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Trump arasındaki telefon görüşmesini "diyalog için güçlü bir sinyal" olarak değerlendirdi. Peskov, "Artık savaşı değil, barışı konuşacağız" ifadesini kullandı.

Ticaret Savaşları ve Gelişmeler

Trump, geçen hafta ticaret ve ekonomi yetkililerine, ABD mallarına tarife uygulayan ülkeler için "karşılıklı tarifeler" üzerinde çalışmaları talimatını verdi. Bu adımların ABD'de enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabileceği ve ülkenin ticaret ortaklarının da ek gümrük vergileri sonrası üretim konusunda sıkıntı yaşayabileceği ifade ediliyor.

Ayrıca, ABD'nin Avrupa Birliği'ne yönelik ek gümrük vergileri getirme ihtimali de yakından takip ediliyor. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin gümrük tarifeleri uygulaması halinde misilleme yapacaklarını belirtti.

Teknik Analiz

Brent petrol fiyatlarında teknik olarak 75,83 doların direnç, 73,58 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.