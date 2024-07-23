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Brent Petrol Fiyatları ve Küresel Gelişmeler

Brent petrol varil fiyatı 82,45 dolara ulaşarak piyasayı etkiliyor. Küresel talep, Gazze'deki durum ve yaklaşımlar fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 09:44
Brent Petrol Fiyatları ve Küresel Gelişmeler

Brent Petrol Olan Gelişmeler

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 82,45 dolar seviyesinde işlem görmekte. Önceki gün 83,22 dolara kadar yükselen fiyat, günü 82,40 dolarda kapatmıştı.

Piyasa Trendleri

Bugün saat 09:35 itibarıyla, Brent petrol varil fiyatı, kapanışa göre %0,06 artarak 82,45 dolara ulaşırken, Batı Texas türü (WTI) ham petrol 78,39 dolardan işlem gördü. Petrol fiyatlarındaki kısmi artış, piyasa konsolidasyonu ve dip alım faaliyetleri sebebiyle ortaya çıktı. Ancak, piyasa oyuncularının küresel arz fazlalığı ve zayıf talep beklentileri karşısında temkinli davrandığı görülüyor.

Küresel Talep ve Etkiler

Küresel talebin daha da zayıflamasının yanı sıra Gazze'de olası bir ateşkesin gerçekleşmesiyle petrol fiyatlarında daha fazla düşüş yaşanabileceği bekleniyor. Ayrıca, Amerikan Petrol Enstitüsü (API) bugün ABD'nin ham petrol stok tahminlerini açıklayacak; beklentiler 700 bin varillik bir artış yönünde. Bu durum, ABD'deki petrol talebinin düşmesine işaret ederek, fiyatlar üzerinde baskı oluşmasına neden olabilir.

Çin İktisadi Endişeleri

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olarak kabul edilen Çin'in ekonomik durumu, ülke içindeki petrol talep görünümünü olumsuz yönde etkileyerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Gazze’deki Araştırmalar ve Diplomasi

Geçen yıl ekim ayından bu yana süregelen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgede uluslararası ateşkes çabalarının artmasına neden oldu. Dün Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İngiliz mevkidaşı David Lammy, Gazze'deki durumu ve ateşkes için yapılan arabuluculuk çabalarını görüştü. Ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı görüşme, Gazze'deki son durumu kapsamlı bir şekilde ele alacak.

Teknik Analiz

Brent petrol için teknik olarak 83,22 ile 84,84 dolar aralığı direnç, 81,60 ile 79,98 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak takip edilebilir.

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