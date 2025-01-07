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Brent Petrol Varil Fiyatı 75,98 Dolar

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 75,98 dolara düştü, resesyon endişeleri ve zayıf talep etkili oldu.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:02
Brent Petrol Varil Fiyatı 75,98 Dolar

Brent Petrol Fiyatı Düşüşte

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 75,98 dolardan işlem görüyor. Dün 77,28 dolara kadar yükselen fiyat, günü 76,04 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,07 azalarak 75,98 dolara geriledi. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 72,95 dolardan alıcı buldu.

Talepteki Düşüş ve Ekonomik Endişeler

Petrol fiyatlarındaki bu düşüş, büyük ekonomilerdeki resesyon endişeleri nedeniyle küresel petrol talebinin yavaşlayacağı korkusundan kaynaklanıyor. ABD Ticaret Bakanlığı'nın Kasım 2024 dönemine ait fabrikanın sipariş verilerine göre, ülkede siparişler bu dönemde yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti. Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,2 azalırken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler ise yüzde 0,4 arttı.

Çin Ekonomisindeki Zayıflık

Analistler, dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de ekonomik aktivitenin istenilen seviyeye yükselememesi ve zayıf iç talebin devam etmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, Çin'de oluşabilecek risklerin küresel ekonomi üzerinde etkili olabileceği ifade ediliyor.

ABD Doları ve Hava Koşulları Etkisi

Kasım 2022'den bu güne en yüksek seviyelerde seyreden ABD dolar endeksi, petrol fiyatlarının düşüşünde önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Yüksek ABD doları, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getiriyor ve piyasa oyuncularının talep iştahını sınırlıyor. Öte yandan, ABD'de 13 eyalette etkili olan şiddetli kar yağışı, ısınma amaçlı enerji tüketimini artırıyor ve bu durum, petrol fiyatlarının düşüşünü destekleyen faktörlerden biri olarak gözlemleniyor.

Politik Gelişmeler

ABD Başkanı Joe Biden, yeni petrol ve doğal gaz sondajını engellemek amacıyla 2 muhtıra imzaladı. Ancak, Donald Trump, katıldığı bir yayında, ülkenin kara sularındaki petrol ve doğal gaz sondajı yasağını derhal kaldıracağını açıkladı. Trump, ABD'nin dünya üzerinde eşsiz bir düzeyde petrol ve doğalgaza sahip olduğunu ve bunu değerlendireceklerini vurguladı.

Teknik Analiz

Brent petrol fiyatlarında teknik olarak 76,53 doların direnç, 70,72 doların ise destek seviyeleri olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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