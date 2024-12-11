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Brent Petrolün Varil Fiyatı 72,38 Dolarla İşlem Görüyor

Brent petrolün varil fiyatı 72,38 dolara yükseldi. Fiyat artışının ardında ABD-Çin ticaret ilişkileri ve Fed'in para politikası beklentileri var.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 10:48
Brent Petrolün Varil Fiyatı 72,38 Dolarla İşlem Görüyor

Brent Petrol Fiyatında Artış

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 72,38 dolar seviyesinden işlem görüyor. Dün 72,55 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 71,83 dolar ile tamamladı. Bugün saat 10:20 itibarıyla, kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,8 artış kaydederek 72,38 dolara ulaştı. Bu sırada Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68,67 dolar seviyesinden alıcı buldu.

Piyasa Dinamikleri

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, ABD yönetiminin uluslararası ticareti etkileyecek adımlarında bir yumuşama gösterebileceği ve piyasa oyuncularının Çin'in gelecek yıl daha gevşek bir para politikası izleyeceği yönündeki beklentileri ile destekleniyor. ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın uygulamayı planladığı tarifelerin, ABD’li tüketiciler için önemli fiyat artışlarına neden olacağı ve ithalata dayalı firmalar üzerinde maliyet baskısı yaratacağına dair endişeler, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ABD ile işbirliğini genişletme isteğine yönelik açıklamaları sonrası azaldı.

Şi Cinping'in Açıklamaları

Şi, dün yaptığı açıklamada, Çin’in ABD ile diyaloğu sürdürmeye, işbirliğini derinleştirmeye ve farklılıkları yönetmeye yönelik hedeflerini dile getirdi. "Tarife savaşları, ticaret ve bilim teknik savaşları, tarihin eğilimine ve ekonomiye ters, bunların kazananı olmaz," ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Trump’ın Çin'den gelen ürünlere yönelik yüzde 10 gümrük vergisi planı üzerindeki belirsizliği artırarak, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talep endişelerini hafifletti ve fiyatları yukarı yönlü destekledi.

ABD Merkez Bankası Etkisi

Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın faiz oranlarını düşüreceğine yönelik beklentilerin güçlü kalması, petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Fed'in yılın son para politikası toplantısında yüzde 86 ihtimalle 25 baz puan faiz indirmesi bekleniyor. Gelecek yıl yapılacak faiz indirimlerinin hızına ilişkin sinyallerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceği öngörülüyor.

Çin Ekonomik Politikası

Çin'de ekonomik büyümeyi canlandırmak amacıyla daha gevşek bir para politikası uygulanacağına yönelik açıklamalar, petrol talebinin artacağına dair öngörüleri de destekliyor. Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu, Devlet Başkanı ve Parti Genel Sekreteri Şi Cinping başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda, 2025'te daha aktif bütçe ve orta düzeyde gevşek para politikası izlenmesi çağrısında bulundu.

Teknik Analiz

Brent petrolde teknik olarak 74,30 dolar seviyesinin direnç, 70,65 dolar seviyesinin ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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