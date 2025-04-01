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Brent Petrolün Varil Fiyatı 74,91 Dolar: Küresel Gerginlikler Fiyatları Etkiliyor

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 74,91 dolara ulaştı. Küresel gerginlikler, petrol fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 09:40
Brent Petrolün Varil Fiyatı 74,91 Dolar: Küresel Gerginlikler Fiyatları Etkiliyor

Brent Petrol Fiyatlarında Son Durum

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,91 dolardan işlem görüyor. Dün 75,04 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,77 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 09:24 itibarıyla, kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 74,91 dolara ulaştı. Aynı zamanda, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,64 dolardan işlem gördü.

Küresel Gerginlikler Etkiliyor

Petrol fiyatlarının yükselmesine etki eden faktörler arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'dan petrol veya gaz alan ülkelere uygulayacağı %25 gümrük vergisinin yarın devreye girmesi, Rus ham petrolüne ikincil gümrük vergisi planı ve İran'a yönelik tehditler yer alıyor. Bu küresel gerginlikler, petrol arzının sekteye uğrayabileceği endişelerini beraberinde getiriyor ve fiyatlarda artış yaşanmasına katkıda bulunuyor.

Tarifelerdeki Belirsizlikler

Trump'ın 2 Nisan'da açıklamaya hazırlandığı karşılıklı tarifeler, küresel ticaret üzerindeki olası etkileri bakımından değerlendiriliyor. Bu tarifeler, uluslararası ticarette belirsizlik yaratarak, ülkeler arasında misillemelere yol açabileceği endişesini besliyor. Analistlere göre, ticaret savaşının küresel büyüme üzerindeki etkisi, petrol fiyatlarındaki kârları baskiliyor.

Rusya-Ukrayna Görüşmeleri Gündemde

ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin seyri yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. İki ülke arasında bir anlaşmaya varılamaması durumunda, Trump'ın Rus petrolüne yönelik ikincil tarifeler getirebileceği uyarısında bulunması, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.

İran ve Petrol Kaçakçılığı

Diğer bir önemli gelişme, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'nin Trump'ın İran'ı bombalama tehdidine tepkisi oldu. Bekayi, bu tür açıklamaların uluslararası barışa yönelik ciddi bir saldırı olduğunu belirtti. Ayrıca, İran, Basra Körfezi'nde iki yabancı petrol tankerini akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle alıkoydu.

Çin’de Ekonomik Aktivite Genişliyor

Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen, Çin'de imalat sanayisi ekonomik aktivitelerde genişleme kaydediyor. Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi, Mart 2025'te önceki aya göre 0,3 puan artarak 50,5'e yükseldi.

Brent Petrol Fiyatlarının Teknik Analizi

Brent petrol fiyatlarında teknik olarak 78,54 doların direnç, 70,26 doların ise destek seviyeleri olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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