Brent petrolün varili 66,96 dolara geriledi

Piyasa verileri ve etkiler

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,96 dolar seviyesinden işlem görüyor. Dün 67,42 dolar seviyesine kadar yükselen fiyat, günü 67,16 dolar ile tamamlamıştı.

Saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 66,96 dolar olan Brent'te, aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 63,48 dolar düzeyindeydi.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hindistan'a uyguladığı ek gümrük vergilerinin yol açtığı endişeler ile dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin yaz seyahat döneminin bitişiyle zayıflayacağı beklentisi etkili oldu. Trump'ın Hindistan'dan gelen mallara uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 50'ye çıkarma kararı dün yürürlüğe girdi.

Piyasalarda, Yeni Delhi'nin Washington'un Rus petrolü alımlarını durdurma baskısına nasıl yanıt vereceği ve bunun küresel arza olası etkisi yakından izlenirken, uzmanlar Hindistan'ın kısa vadede Rusya'dan petrol alımına devam edeceğini öngörüyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,4 milyon varil azaldığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,7 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ülkede benzin stokları ise yaklaşık 1 milyon 200 bin varil geriledi.

Stoklardaki düşüşler yaz seyahat dönemindeki güçlü talebe işaret etse de, sezonun bitişiyle talebin zayıflayacağı endişeleri ve yatırımcıların ileriye dönük talep riskini değerlendirmesi fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylülde faiz indirimine gideceği beklentisi fiyatlara yukarı yönlü destek sağlamaya devam ediyor; düşük faiz ortamının ekonomik büyümeyi teşvik edeceği ve petrol talebini artıracağı değerlendiriliyor.

Teknik açıdan Brent'te 68,83 dolar direnç, 64,76 dolar ise destek bölgesi olarak izleniyor.