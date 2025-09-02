Brezilya, IEA'ya Tam Üyelik İçin Resmi Başvuruda Bulundu

Brezilya, IEA'ya tam üyelik başvurusunu resmen iletti

Brezilya, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ile yıllardır süregelen yakın ortaklığı ve ajansın küresel enerji ortamındaki katkıları doğrultusunda IEA'ya tam üyelik başvurusunda bulundu. IEA tarafından yapılan açıklamada, başvurunun ajans ile olan uzun soluklu işbirliğinin bir sonucu olduğu vurgulandı.

Başvuru ve teslim

Başvuruyu içeren mektup, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile Maden ve Enerji Bakanı Alexandre Silveira tarafından imzalanarak, Paris'teki IEA merkezinde Büyükelçi Sarquis J.B. Sarquis aracılığıyla IEA Başkanı Fatih Birol'a sunuldu. Teslimat ile birlikte Brezilya'nın IEA'ya katılım sürecini başlatma talebi resmen iletilmiş oldu.

"Bu ortaklık, yıllar içinde Brezilya'daki enerji politikalarının ilerlemesine önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Enerji alanında önümüzdeki zorlukları ve IEA'nın üye ülkelere sunduğu stratejik desteği göz önünde bulundurarak, hükümetimizin IEA'ya tam üye olarak katılım prosedürlerini başlatmak istediğini memnuniyetle bildiriyoruz."

IEA Başkanı'nın değerlendirmesi

Fatih Birol, Brezilya'dan gelen resmi başvuruyu almaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Birol, başvuruyu uluslararası yönetişim açısından önemli bir adım olarak nitelendirerek, Brezilya'nın küresel enerji sistemindeki rolünün kritik olduğunu ve önümüzdeki yıllarda bu rolun daha da artacağını ifade etti.

"Bu gelişme, enerji alanında pek çok konuda yıllardır derinleşen işbirliğinin üzerine inşa edilen, uluslararası yönetişim açısından önemli bir gelişme. Brezilya bugün küresel enerji sisteminin temel taşlarından biri ve önümüzdeki yıllarda önemi daha da artacak. Brezilya ve üye ülkelerimizle bir sonraki adımları görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

IEA'nın açıklamasında, Brezilya'nın ajansla süregelen yakın ilişkisi ve karmaşık küresel enerji ortamında IEA'nın üye ülkelere sağladığı katkılar gerekçe gösterilerek tam üyelik başvurusunun gönderildiği belirtildi.