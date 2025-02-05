Brüksel'de Metal İşçileri Büyük Gösteri Düzenledi

Brüksel'de Metal İşçileri Haykırdı

Avrupa ülkelerinden gelen metal sektörü çalışanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de büyük bir gösteri düzenledi. Çeşitli sendikaların öncülüğünde gerçekleştirilen eylemde, özellikle Belçika'dan olmak üzere bin civarında metal işçisi, Avrupa Birliği (AB) kurumları yakınındaki Jean Rey Meydanında bir araya geldi.

Göstericilerden Acil Eylem Çağrısı

Göstericiler, Avrupa'da ağır sanayi ve çalışanlarının korunması adına yeni bir destek planı talep ettiler. Ellerinde "İstihdama yatırım yapın", "Sizin kararlarınız işimizi etkiliyor", "Çelik sektörünü koruyun" yazılı afişler taşıyan işçiler, durumun ciddiyetine dikkat çekti. Bu gösteri nedeniyle, AB kurumları önünde ve protesto yapılan bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sendikalardan Uyarı: Sanayi Tehlikede

Gösteriye ilişkin yapılan açıklamalarda, “Avrupa artık uyanmalı. Sanayimiz ve işlerimiz tehlikede.” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Avrupa'daki sanayinin çöküşün eşiğinde olduğu vurgulandığı gibi, her yıl çok sayıda fabrikanın kapanmasının ve binlerce çalışanın işsiz kalmasının altı çizildi.

İthalat ve Rekabet Sorunları

Ayrıca, üretim maliyetlerindeki artış ve özellikle Çin'den ithal edilen ucuz çeliğin Avrupa firmaları üzerinde yarattığı haksız rekabetin de sorunlar arasında olduğu belirtildi. AB'nin işçileri ve sanayiyi korumak için bir an önce harekete geçmesi gerektiği ifade edildi.

Üretim İçin Stratejik Önlemler

Sanayinin üretim yapabilmesi için uygun fiyatlı enerji sağlanması, altyapı ve inovasyona büyük yatırımlar yapılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, işçilerin ücretlerinin serbest biçimde müzakere edilebileceği bir ortam yaratılmasının önemine dikkat çekildi.

AB Komisyonu'ndan Temiz Sanayi Mutabakatı

Öte yandan, AB Komisyonu'nun Avrupa sanayisinin rekabet gücünü artırmak için yürüttüğü Temiz Sanayi Mutabakatı adlı çalışma bu ay sonunda kamuoyuna duyurulması bekleniyor.