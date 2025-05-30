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BSH Türkiye, 30 Yılda 100 Milyondan Fazla Üretim ve 1,8 Milyar Dolar Yatırım

BSH Türkiye, 30 yılda 100 milyon ürün üretti ve 1,8 milyar dolar doğrudan yatırım gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 11:17
BSH Türkiye, 30 Yılda 100 Milyondan Fazla Üretim ve 1,8 Milyar Dolar Yatırım

BSH Türkiye, 30 Yılda 100 Milyon Ürüne İmza Attı

BSH Türkiye, 1995 yılında faaliyetlerine başladığı günden bu yana 30 yıllık bir tarih boyunca 100 milyondan fazla ürün üretti. Şirket, bu süreçte 150'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

İş Dünyasında Stratejik Bir Lokasyon

BSH Üst Yöneticisi Matthias Metz, Türkiye'nin BSH için taşıdığı stratejik öneme işaret ederek, ülkenin küresel stratejilerdeki rolünü vurguladı. Metz, BSH Türkiye'nin, 1995'te Çerkezköy'de kurulan 22. global fabrika olduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin yalnızca bir pazar değil, güçlü bir üretim üssü olduğunu belirtti.

Ziyaretçilere Verilen Yatırım Bilgileri

BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, 30 yıllık dönemde yapılan doğrudan yatırım miktarının 1,8 milyar dolar olduğunu kaydetti. Sığın, “Yatırım çarpanımız 6,6 kat olarak gerçekleşiyor; bu, 1 dolar yatırdığımızda 6,6 dolar yeni sabit sermaye oluşumu demektir.” dedi.

Ekonomiye Katkılar ve İstihdam

Şirketin CEO'su Alper Şengül, 30 yıllık süreçte toplam ekonomik katkının 45 milyar dolara ulaştığını ve her 1 dolarlık yatırımlarının ekonomide 4,3 dolarlık bir hacim etkisi yarattığını belirtti. BSH Türkiye’nin yarattığı toplam istihdam ise Türkiye genelinde yaklaşık 60 bin kişiyi kapsıyor.

Çevresel Duyarlılık ve Gelecek Vizyonu

BSH Türkiye, 2020'den bu yana karbon nötr durumda olup, Türkiye’nin ilk sertifikalı AR-GE merkezlerinden birine sahiptir. Bugün 460’ın üzerinde AR-GE çalışanıyla hem yerel hem de global pazarlara yönelik teknolojiler geliştirmeye devam ediyor.

Türkiye'deki faaliyetlerine 1995 yılında başlayan BSH Türkiye, aradan geçen 30 yılda 100 milyon...

Türkiye'deki faaliyetlerine 1995 yılında başlayan BSH Türkiye, aradan geçen 30 yılda 100 milyon adetten fazla ürün üretti ve 150'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdi. BSH Türkiye, 30. yılını BSH Üst Yöneticisi (CEO) Matthias Metz, BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su Gökhan Sığın ve BSH Türkiye CEO’su Alper Şengül'ün katıldığı basın toplantısı ile kutlarken, sosyoekonomik etki analizi raporunu da açıkladı.

Türkiye'deki faaliyetlerine 1995 yılında başlayan BSH Türkiye, aradan geçen 30 yılda 100 milyon...

Türkiye'deki faaliyetlerine 1995 yılında başlayan BSH Türkiye, aradan geçen 30 yılda 100 milyon adetten fazla ürün üretti ve 150'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdi. BSH Türkiye, 30. yılını BSH Üst Yöneticisi (CEO) Matthias Metz, BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su Gökhan Sığın ve BSH Türkiye CEO’su Alper Şengül'ün katıldığı basın toplantısı ile kutlarken, sosyoekonomik etki analizi raporunu da açıkladı.

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