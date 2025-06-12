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BTM Teknoloji Geliştirme Merkezi, Türkiye'nin Teknoloji İhracatını Artıracak

BTM Teknoloji Geliştirme Merkezi açılışı, Türkiye'nin teknoloji ihracatını artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 19:00
BTM Teknoloji Geliştirme Merkezi, Türkiye'nin Teknoloji İhracatını Artıracak

BTM Teknoloji Geliştirme Merkezi ile Yeni Girişimler Yolda

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, "BTM Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) ile Türkiye'nin teknoloji ihracatını artıracak yeni girişimleri ortaya koyacağız." diyerek, yeni dönemin müjdesini verdi.

Açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İTO Başkanı Avdagiç, BTM Genel Müdürü Önder Kul ve KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu gibi önemli isimler katıldı. Avdagiç, BTM TEKMER ile Türkiye'nin teknoloji odaklı girişimlerini destekleyerek, kamu, özel sektör ve üniversiteler arasında etkili bir işbirliği oluşturacaklarını vurguladı.

Genç Girişimciler için Yeni Fırsatlar

Avdagiç, "Bugün, gençlerimiz ve girişimciler için gerçekten müthiş bir derinleşme alanını hayata geçirdiğimizi öngörüyoruz." dedi. BTM TEKMER’in, girişimcilerin fikirlerini ticaretle buluşturacak bir platform olacağına dikkat çekti.

İstanbul Ticaret Odası'nın 143 yıllık tarihi boyunca 10 binin üzerinde girişimciye destek verdiğini belirten Avdagiç, süreklilik arz eden yatırımlarla Türkiye'nin start-up ekosistemine katkıda bulunmaya devam edeceklerini ifade etti.

BTM TEKMER: Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Genel Müdürü Önder Kul, BTM TEKMER ile Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminde yeni bir sayfa açıldığını belirtti. Kul, BTM TEKMER’in çok yönlü bir yapı olarak tasarlandığını ve şirketlerin burada ofis alanları, mentörlük, yatırımcı ağları ve kamu teşviklerine kolayca erişim sağlayabileceğini belirtti.

"BTM TEKMER ile uluslararası pazarlara açılmak isteyen girişimcilere köprü vazifesi göreceğiz." diyen Kul, bu merkezde kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum iş birliğinin önemli bir yeri olacağını vurguladı.

KOSGEB Başkanı'ndan Destek

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu da BTM TEKMER’in AR-GE teşviklerini bünyesinde barındırmasını sağlayan bir ortam sunacağını ifade ederek, mevcut ekosistem ile birleşimini tamamlayıcı olduğunu açıkladı. İbrahimcioğlu, bu tür girişimlerin girişimcilere fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Mütevelli Heyeti Yönetim...

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, BTM Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

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