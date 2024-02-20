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Bu arsa fiyatına çeyiz dizmeniz bile mümkün değil! 14.800 TL’ye sizin olacak

Uygun fiyatlarla arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların 22 Şubat tarihinde yüzleri gülecek. 22 Şubat tarihi itibariyle sadece 14.800 TL’ye 190,71 metrekarelik arsa satışa çıkartılacak. İhale usulü satışa çıkartılacak bu arsa için uygun fiyatta arsa sahibi olmak isteyenler şimdiden yerini aldı.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 15:27
Bu arsa fiyatına çeyiz dizmeniz bile mümkün değil! 14.800 TL’ye sizin olacak

Uygun fiyatlarla arsa sahibi olmak istiyorsanız ihaleye katılmak için son 2 gününüz kaldı. Milli Emlak tarafından duyurulan Ankara’nın Güdül ilçesindeki arsa satışı için şimdiden uygun fiyata arsa sahibi olmak isteyenler kollarını sıvadı. Ankara'nın merkez ilçesinde sadece 14.800 TL’ye arsa sahibi olmak mümkün olacak. Çeyiz bile dizemediğiniz fiyata arsanın tapusunu alıp çıkıp gideceksiniz. Teminat bedelinden ihale tarihi saatine kadar tüm detaylar tek tek belli oldu. İşte Ankara'nın Güdül ilçesinde satışa çıkartılacak arsanın detayları…

4.440 TL TEMİNAT BEDELİ ÖDEMENİZ GEREKİYOR

Satışa söz konusu olan 190,71 metre karelik arsa satışı için teminat bedeli de paylaşıldı. Ankara’nın Güdül ilçesindeki taşınmaza sahip olmak isteyen vatandaşlar Milli Emlak tarafından belirlenmiş olan 4.440 TL’lik teminat bedelini ödemek durumundalar. Teminat bedelini ödeyen vatandaşlar, 2 gün sonra gerçekleştirilecek ihaleye katılabilecekler.

Bu arsa fiyatına çeyiz dizmeniz bile mümkün değil! 14.800 TL’ye sizin olacak

22 MART 09:30’DA İHALE GERÇEKLEŞECEK

Ankara’nın Güdül ilçesinde satışa çıkartılacak olan 190,71 metre karelik arsa için 22 Mart 2024 tarihinde ihale yapılacak. İhaleye son iki gün kalmışken, ihale saati 09:30 olarak belirlendi. Vatandaşlar, Ankara’nın Güdül ilçesinde belirtilen 4.440 TL’lik teminat bedellerini yatırmaları durumunda ihaleye katılım sağlayabilecekler.

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