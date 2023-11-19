Bu bankada hesabı olana her gün bayram! Bunu yapan kart sahipleri 7500 TL kazanıyor

AKBANK’TAN 7.500 TL’YE VARAN CHİP-PARA KAZANMAK MÜMKÜN

Akbank, 1-30 Kasım 2023 tarihleri arasına özel bir kampanya düzenledi. 1-30 Kasım tarihleri arasında “Davet Et Kazan” kampanyası ile müşterilerine 7.500 TL’ye varan chip-para kazandıracak olan banka kampanyanın detaylarını da paylaştı.





Yıl sonu yaklaşırken yeni kampanyalarını başlatan Akbank bankasının müşterilerine özel bir kampanya hazırladı. Yakınlarını Akbank’a davet eden Akbanklılar davet ettikleri kişi başına 750 chip para kazanacak. İşte detaylar…

KAMPANYADAN YARARLANMAK İÇİN İSE

Banka müşterileri Akbank mobil üzerinden “Davet Et Kazan” butonuna tıklayarak davet kodu oluşturabilirler. Burada oluşturulan davet kodu ile de Akbanklı olan yakınlarınız sayesinde 750 chip para kazanabileceksiniz. Kampanyaya katılmak isteyenler 30 Kasım a kadar bu kadı kullanmak zorunda. Ayrıca elde edilen chip paralar ise 31 Aralık tarihine kadar kullanılabilecek.

Ancak kampanyaya katılacak kişilerin bazı şartları sağlaması gerekiyr. Bu kampanya sadece Akbank müşterilerine özel hazırlandı. Müşteriler bu davet kodunu 30 Kasım a kadar kullanmak durumunda. Davet edilen kişilerin ise Akbank müşterisi olması ve kredi kartı kullanmaya başlaması gerekiyor. Yeni üye olanların kredi kartını kullanmaya başlamasından itibaren 30 gün içinde chip paralar hesaba aktarılıyor. Kampanya kapsamında en fazla 7 bin 500 chip para kazanılabiliyor. Başvuru yapacak kişiler daha detaylı bilgi almak için Akbank mobil ya da Akbank Çağrı Merkezi 444 25 25 numaralı hattan bilgi alabilirler.