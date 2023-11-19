Bu bankada parası olanlara kötü haber! Apar topar şubelerini kapatıyor: Duyan şok oldu

HSBC, Türkiye'de bulunan 23 şubesini kapatıyor. Şube sayısını düşürme kararı aldı. Neden şubeler kapatılacak? Tüm detaylar haberimizde.



O BANKA TÜRKİYE ŞUBESİNİ KAPATIYOR!

HSBC, Türkiye'de bulunan 23 şubesini kapatacağını duyurdu. Dev banka olan HSBC Türkiye'de 44 şube olacağını açıkladı.

Türkiye geneli 67 şubesi olan bankanın 23'ü için kapatma kararı verildi. Türkiye'de 44 şube olacağını belirtti.

İngiltere merkezli olan banka konuyla ilgili detaylı açıklama yaptı. Verdikleri hizmetlere hız kesmeden devam edeceklerini dile getirdi. Yapılan önlemlerle etkinlik artırma, faaliyetleri aktifleştirme ve müşterilere en iyi hizmeti sunabilmeyi hedeflediğini duyurdu. 2023 Eylül ayı sonrasında 67 şube 1712 çalışan kapsamaktadır. Çalışan sayısının nasıl etkileneceği ile ilgili bir bilgi verilmemektedir.