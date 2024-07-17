Bu fiyata elektrikli otomobil zor bulunur! Chery dev kampanyayı patlattı

OTOMOBİL FİYATLARINDA İNANILMAZ İNDİRİM…

CHERY’DEN AKIL ALMAZ KAMPANYA…!

Temmuz ayı itibari ile bir çok marka da indirimler ardı ardına geldi. Bu kampanyalardan biri de Çin’in en büyük otomobil devi olan Chery’den geldi. Güncel fiyatlarında dev indirime giden Chery, Türkiye’de oldukça yaygın olarak kullanılan araçlardan biri durumunda. İşte Chery’ini yeni güncel fiyat listesi….





Çin'in en büyük otomobil devlerinden olan Chery, Geçen sene Türkiye pazarına girmiş olmasına rağmen hızlı bir şekilde pazarını büyüttü. Chery’den şimdi de temmuz ayına özel olarak bir indirim kampanyası geldi. Chery’nin Türkiye’de 3 farklı modeli satışa sunulurken bu modellerde fiyat güncellemesi yapıldı. Yakın zamanda otomobil almayı düşünenler için önemli bir kampanya hazırlandı. Buna göre kampanyanın detayları ve araçların güncel fiyat listesini sizler için derledik. İşte detaylar….

Türkiye’de oldukça rağbet edilen modellerden biri olan Chery, kampanyası ile adından uzun süre söz ettireceğe benziyor. Chery ilk olarak Omoda 5 ve bu modelin dışında 2 ayrı versiyonu nu satışa çıkarmıştı. Chery, Omoda 5’ten sonra Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro yu da Türkiye’ye getirdi. Tiggo 7 Pro için 4 ayrı versiyon sunan Chery, Tiggo 8 Pro için ise 3 ayrı versiyonu satışa çıkarmış bulunuyor.

CHERY GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Omoda 5 Fiyatları;

• Comfort: 1.328.000 TL

• Luxury: 1.418.000 TL

• Excellent: 1.528.000 TL

Tiggo 7 Pro Fiyatları;

• Comfort: 1.343.000 TL

• Luxury: 1.468.000 TL

• Excellent: 1.578.000 TL

• Avantgarde: 1.678.000 TL

Tiggo 8 Pro Fiyatları;

• Luxury: 1.583.000 TL

• Excellent: 1.693.000 TL

• Avantgarde: 1.868.000 TL

FİYATLAR İNTERNET SİTESİNDEN DUYURULUYOR

Yeni otomobil alacaklar için konforlu olduğu kadar ergonomik bir tasarım da sunan Chery, fiyatlarını her ay, anahtar teslim fiyat olacak şekilde, müşterileriyle güncel bir şekilde paylaşıyor. Anahtar teslim fiyatları standart donanımlı versiyonlara göre belirleyen Chery, ilave opsiyon talep edilmesi durumunda opsiyon bedelini standart donanımlı araç fiyatının üzerine ekleyerek bir fiyat belirliyor. Diğer otomobil markaları gibi her ay fiyatlarını güncelleyen Chery, bu fiyatları, kendi resmî web sitesi aracılığıyla müşterileriyle paylaşıyor.