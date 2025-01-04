Bu Hafta En Çok Kazandıran Yatırım Fonları: Tera Portföy Birinci Serbest Fon Lider

Bu Haftanın Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırımcılar için bu hafta dikkat çeken gelişmeler arasında, %25,07 ile Tera Portföy Birinci Serbest Fon en fazla kazandıran yatırım fonu olarak öne çıktı. Ayrıca, HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ'nin OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu, %6,86'lık bir getiri ile bu haftanın en çok kazandıran emeklilik yatırım fonu oldu.

Yatırım Fonları İçinde İlk 10

Bu hafta kazandıran yatırım fonları arasında yer alan ilk 10 fon ve getiri oranları şu şekilde:

TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON: Fon Fiyatı: 68,43; Getiri: %25,07

Fon Fiyatı: 68,43; Getiri: %25,07 HEDEF PORTFÖY POYRAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON: Fon Fiyatı: 67,07; Getiri: %16,15

Fon Fiyatı: 67,07; Getiri: %16,15 HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON: Fon Fiyatı: 46,30; Getiri: %14,56

Fon Fiyatı: 46,30; Getiri: %14,56 RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON: Fon Fiyatı: 5,47; Getiri: %14,30

Fon Fiyatı: 5,47; Getiri: %14,30 AZİMUT PORTFÖY PINAR SERBEST ÖZEL FON: Fon Fiyatı: 1,10; Getiri: %13,07

Fon Fiyatı: 1,10; Getiri: %13,07 İŞ PORTFÖY HEDEF SERBEST FON: Fon Fiyatı: 0,12; Getiri: %12,76

Fon Fiyatı: 0,12; Getiri: %12,76 AZİMUT PORTFÖY BİLGE SERBEST ÖZEL FON: Fon Fiyatı: 0,97; Getiri: %12,54

Fon Fiyatı: 0,97; Getiri: %12,54 HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON: Fon Fiyatı: 155,36; Getiri: %12,34

Fon Fiyatı: 155,36; Getiri: %12,34 AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON: Fon Fiyatı: 10,63; Getiri: %12,11

Fon Fiyatı: 10,63; Getiri: %12,11 AZİMUT PORTFÖY ERCİYES HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON: Fon Fiyatı: 3,21; Getiri: %11,86

Emeklilik Fonları İçinde İlk 10

Emeklilik sektöründe ise liderliğini sürdüren fonlar aşağıdaki gibi sıralandı:

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU: Fon Fiyatı: 0,07; Getiri: %6,86

Fon Fiyatı: 0,07; Getiri: %6,86 KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİK YATIRIM FONU: Fon Fiyatı: 0,06; Getiri: %5,77

Fon Fiyatı: 0,06; Getiri: %5,77 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİK YATIRIM FONU: Fon Fiyatı: 0,36; Getiri: %5,42

Fon Fiyatı: 0,36; Getiri: %5,42 BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİK YATIRIM FONU: Fon Fiyatı: 0,06; Getiri: %5,24

Fon Fiyatı: 0,06; Getiri: %5,24 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU: Fon Fiyatı: 0,22; Getiri: %5,12

Fon Fiyatı: 0,22; Getiri: %5,12 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU: Fon Fiyatı: 0,51; Getiri: %4,85

Fon Fiyatı: 0,51; Getiri: %4,85 BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİK YATIRIM FONU: Fon Fiyatı: 0,25; Getiri: %4,66

Fon Fiyatı: 0,25; Getiri: %4,66 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİK YATIRIM FONU: Fon Fiyatı: 0,05; Getiri: %4,48

Fon Fiyatı: 0,05; Getiri: %4,48 BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİK YATIRIM FONU: Fon Fiyatı: 0,10; Getiri: %4,43

Fon Fiyatı: 0,10; Getiri: %4,43 KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİK YATIRIM FONU: Fon Fiyatı: 0,17; Getiri: %4,20

Bu veriler, yatırımcılar için kritik bir haftayı işaret ediyor. Zamanında yapılan yatırımlar ile siz de kazanç sağlayabilirsiniz.