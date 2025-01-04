DOLAR
35,36 -0,01%
EURO
36,47 -0,01%
ALTIN
2.999,46 -0,14%
BITCOIN
3.472.336,09 0,17%

Bu Hafta En Çok Kazandıran Yatırım Fonları: Tera Portföy Birinci Serbest Fon Lider

Bu hafta yatırım ve emeklilik fonları arasında, en yüksek kazancı Tera Portföy Birinci Serbest Fon elde etti.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 11:04
Bu Hafta En Çok Kazandıran Yatırım Fonları: Tera Portföy Birinci Serbest Fon Lider

Bu Haftanın Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırımcılar için bu hafta dikkat çeken gelişmeler arasında, %25,07 ile Tera Portföy Birinci Serbest Fon en fazla kazandıran yatırım fonu olarak öne çıktı. Ayrıca, HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ'nin OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu, %6,86'lık bir getiri ile bu haftanın en çok kazandıran emeklilik yatırım fonu oldu.

Yatırım Fonları İçinde İlk 10

Bu hafta kazandıran yatırım fonları arasında yer alan ilk 10 fon ve getiri oranları şu şekilde:

  • TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON: Fon Fiyatı: 68,43; Getiri: %25,07
  • HEDEF PORTFÖY POYRAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON: Fon Fiyatı: 67,07; Getiri: %16,15
  • HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON: Fon Fiyatı: 46,30; Getiri: %14,56
  • RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON: Fon Fiyatı: 5,47; Getiri: %14,30
  • AZİMUT PORTFÖY PINAR SERBEST ÖZEL FON: Fon Fiyatı: 1,10; Getiri: %13,07
  • İŞ PORTFÖY HEDEF SERBEST FON: Fon Fiyatı: 0,12; Getiri: %12,76
  • AZİMUT PORTFÖY BİLGE SERBEST ÖZEL FON: Fon Fiyatı: 0,97; Getiri: %12,54
  • HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON: Fon Fiyatı: 155,36; Getiri: %12,34
  • AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON: Fon Fiyatı: 10,63; Getiri: %12,11
  • AZİMUT PORTFÖY ERCİYES HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON: Fon Fiyatı: 3,21; Getiri: %11,86

Emeklilik Fonları İçinde İlk 10

Emeklilik sektöründe ise liderliğini sürdüren fonlar aşağıdaki gibi sıralandı:

  • HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU: Fon Fiyatı: 0,07; Getiri: %6,86
  • KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİK YATIRIM FONU: Fon Fiyatı: 0,06; Getiri: %5,77
  • TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİK YATIRIM FONU: Fon Fiyatı: 0,36; Getiri: %5,42
  • BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİK YATIRIM FONU: Fon Fiyatı: 0,06; Getiri: %5,24
  • TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU: Fon Fiyatı: 0,22; Getiri: %5,12
  • TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU: Fon Fiyatı: 0,51; Getiri: %4,85
  • BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİK YATIRIM FONU: Fon Fiyatı: 0,25; Getiri: %4,66
  • TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİK YATIRIM FONU: Fon Fiyatı: 0,05; Getiri: %4,48
  • BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİK YATIRIM FONU: Fon Fiyatı: 0,10; Getiri: %4,43
  • KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİK YATIRIM FONU: Fon Fiyatı: 0,17; Getiri: %4,20

Bu veriler, yatırımcılar için kritik bir haftayı işaret ediyor. Zamanında yapılan yatırımlar ile siz de kazanç sağlayabilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye, Yeşil Hidrojen Üretiminde Küresel Bir Merkez Olma Yolunda İlerliyor
2
Karsan Otomotiv, Yatırımcılarına En Yüksek Kazancı Sağladı
3
Bu Hafta En Çok Kazandıran Yatırım Fonları: Tera Portföy Birinci Serbest Fon Lider
4
Küresel Piyasalarda Fed ve İstihdam Verilerine Odağındaki Beklentiler
5
Haftanın En Çok Kaybettiren Yatırım Fonları Açıklandı: Yüzde 11,68 ile Inveo Önder
6
Küresel Savunma ve Havacılık Şirketleri Yatırımcıları Sevindiriyor
7
Yatırım Fonlarında Haftalık Performans: BES Fonları Yüzde 0.98 Artış Gösterdi

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!