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Bu Hafta Yatırım Araçları Performans Raporu

Yatırım araçları bu hafta çeşitli kazançlar sağladı. Hisse senetleri yüzde 3,09, altın ve dövizde de hafif artışlar kaydedildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 19:12
Bu Hafta Yatırım Araçları Performans Raporu

Yatırım Araçlarının Performansı

Bu hafta, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 3,09 oranında artış gösterdi. Altının gram fiyatı ise yüzde 0,17 değer kazandı. Dolar/TL yüzde 0,09 ve avro/TL yüzde 0,35 oranında artış kaydetti.

BIST 100 Endeksi

BIST 100 endeksi, haftalık bazda en düşük 9.562,36 puanı ve en yüksek 10.055,06 puanı gördükten sonra haftayı, önceki kapanışından yüzde 3,09 fazla olan 10.025,47 puandan tamamladı.

Altın Fiyatları

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,17 artışla 2.964 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,16 yükselişle 20.108 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 4.956 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,18 artarak 4.965 liraya yükseldi.

Döviz Kurları

Bu hafta ABD doları, yüzde 0,09 değer kazanarak 35,2220 liraya, avro ise yüzde 0,35 artışla 36,7810 liraya çıktı.

Yatırım Fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,18 değer kazanırken, emeklilik fonları yüzde 1,45 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran ise yüzde 1,96 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

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